Overgrepsdømt nordmann skal være benådet i Gambia

Flere lokale medier meldte om saken mandag kveld, ifølge VG , som var først ute med å omtale saken i Norge.

Da nordmannen i desember 2010 ble pågrepet i Gambia med seks smågutter på rommet, var han tidligere overgrepsdømt i Norge. Norsk politi hadde da oversendt informasjon om mannen og en bekymringsmelding til gambisk politi via Interpol, ifølge TV 2.

Før mannen hadde dratt til Gambia, var han også blitt siktet i en ny alvorlig sak i Norge.

– Meg bekjent er han fortsatt siktet i Norge, og en del av dommen var, så vidt jeg husker, at han skulle utvises fra Gambia, sier mannens norske advokat Sigurd Klomsæt, som foreløpig ikke hadde fått snakket med sin klient tirsdag morgen.

53-åringen er tidligere dømt for over 100 overgrep mot sin egen sønn og flere andre mindreårige. NRK skriver at Oslo-politiet tidligere har uttalt at de vil vurdere å etterlyse mannen og få ham utlevert til Norge dersom han skulle bli løslatt i Gambia.