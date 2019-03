En 17 år gammel jente og to gutter på 16 og 17 år er bekreftet døde etter episoden som fant sted utenfor Greenvale-hotellet i Cookstown i Nord-Irland. Tre tenåringer ble sendt til sykehus.

Politi på stedet har opplyst at et stort antall frammøtte tenåringer ventet i kø for å slippe inn på hotellets diskotek søndag kveld. En av tenåringene døde på stedet, melder BBC.

– Vår foreløpige etterforskning viser at det var en sammenstimling fram mot hotellets ytterdør, og i denne menneskemengden ser det ut til at folk har falt, sier politiinspektør Mark Hamilton.

– Det ser ut til å ha funnet sted litt kamp for å få folk opp fra bakken, og det kan også forklare hvorfor det kom meldinger om slåssing, sier han, og legger til:

– Det er hjerteskjærende at en slik hendelse som skulle ha vært moro for disse unge menneskene på St. Patricks-kvelden, i stedet endte i en så grusom tragedie.

En tenåring som ikke ønsker å bli navngitt, sier til avisen Ulster Herald at han ventet utenfor hotellet da det oppsto panikk.

– Alle ventet utenfor på at døren skulle åpne og vi kunne slippe inn. Så begynte alle å svaie fram og tilbake, og å presse fra side til side. Plutselig ble det et press framover og hele køen falt sammen, og noen falt til bakken, sier han.

Selv lå han på bakken med andre oppå seg i rundt 20 minutter, forteller han. Gutten legger til at rundt 100 personer var involvert i køkollapsen.