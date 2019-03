Minst 16 drept i selvmordsangrep i Jalalabad i Afghanistan

Det opplyser både en afghansk tjenestemann og AFPs journalist på stedet. Angrepet ser ut til å være rettet mot et privat selskap i nærheten av flyplassen i byen.

– To angripere utløste bombevester, og to andre ble skutt av sikkerhetsstyrkene, sier provinsmyndighetenes talsmann Attaullah Khogyani til AFP.

Et medlem av provinsrådet i området, Zabihullah Zmarai, sier selvmordsbomberne tok seg inn i bygningen til et byggefirma. De drepte skal være sivile ansatte i firmaet. Han sier at det pågår en operasjon for å sikre området.

Angrepet kommer etter at det er meldt om framskritt i forhandlingene mellom Taliban og USA om en fredsavtale for Afghanistan.