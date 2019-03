Det opplyser både en afghansk tjenestemann og AFPs journalist på stedet. Angrepet ser ut til å være rettet mot et privat selskap i nærheten av flyplassen i byen.

– To angripere utløste bombevester, og to andre ble skutt av sikkerhetsstyrkene, sier provinsmyndighetenes talsmann Attaullah Khogyani til AFP. Han føyer til at minst tre er drept av angriperne.

Et medlem av provinsrådet i området, Zabihullah Zmarai, sier selvmordsbomberne tok seg inn i bygningen til et byggefirma. De drepte skal være sivile ansatte i firmaet. Han sier at det pågår en operasjon for å sikre området.

Angrepet kommer etter at det er meldt om framskritt i forhandlingene mellom Taliban og USA om en fredsavtale for Afghanistan.