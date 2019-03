India og Pakistan truet hverandre med missilangrep

India skal på et tidspunkt ha truet med å skyte seks missiler mot et mål i Pakistan, bekrefter et medlem av den pakistanske regjeringen og en vestlig diplomat, hver for seg til Reuters.

Pakistan skal ha svart at de ville reagere med å skyte «tre ganger så mange raketter tilbake», ifølge vestlige diplomater og regjeringskilder i New Delhi, Islamabad og Washington.

Ikke trusler om bruk av atomvåpen

– Vi sa at om de skjøt én rakett, ville vi skyte tre tilbake, sier den pakistanske ministeren, som vil være anonym.

Utvekslingen gikk ikke utover trusler om bruk av konvensjonelle våpen.

Regjeringskontoret i India har ikke bekreftet trusselen, og skriver i en uttalelse til Reuters at de ikke var klar over at de hadde sendt ut en missiltrussel mot nabolandet.

De to landene har vært i konflikt om regionen Kashmir, siden de ble selvstendige i 1947. Striden utløste kriger i 1947, 1965 og 1999. Konflikten våknet til liv i februar etter et voldsomt terrorangrep mot paramilitære indiske styrker i Kashmir. India svarte med en rekke luftangrep, før Pakistan skjøt ned minst ett indisk jagerfly.