Tidligere FARC-leder ber om unnskyldning

De 32 tidligere geriljalederne som er anklaget for å være ansvarlig for opp til 8500 kidnappinger mellom 1993 og 2012, er de første som etterforskes av domstolen som er et resultat av fredsavtalen fra 2016.

– Mange familier har lidd mye smerte, frykt og ugjenkallelig tap. Vi ber om unnskyldning og vil gjøre alt for å sikre at sannheten kommer frem, sa Londoño.

Bare tre av de 32 møtte selv frem til det første møtet, mens resten var representert av sine advokater.

Fredsavtalen førte til at over 7000 geriljasoldater ble demobilisert etter en 52 år lang konflikt som krevde minst 220.000 liv og førte til at 3 millioner ble internt fordrevet.

Fikk sikre plasser i nasjonalforsamlingen

Londoño var FARCs presidentkandidat ved valget i mai, men han trakk seg på grunn av dårlig helse.

Blant de 32 som nå stilles for fredsdomstolen, er én fengslet for kokainsmugling og syv av de ti som ble medlemmer av nasjonalforsamlingen etter valget i mars.

FARC fikk under 1 prosent av stemmene, men er likevel garantert ti plasser i nasjonalforsamlingen i henhold til fredsavtalen.

Strafferabatt for syndere

De som påtar seg ansvaret for sine handlinger i løpet av den lange krigen, vil få mildere straff, maksimalt fem til åtte år. Mens de som blir funnet skyldig uten å påta seg ansvar, vil få lengre dommer.

Amnesti er utelukket for dem som dømmes for forbrytelser mot menneskeheten, folkemord, krigsforbrytelser, gisseltagning, tortur, likvideringer, forsvinninger, voldtekt eller for å ha rekruttert barn som soldater.