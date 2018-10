– Det handler om å undersøke mulighetene for å danne en regjering som kan godtas av Riksdagen, sa talmann Andreas Norlén fra Moderaterna.

Kristersson får to uker på seg til å finne en løsning, men vil legge fram en fremdriftsrapport etter en uke.

På en pressekonferanse tidligere tirsdag understreket Kristersson at han ønsker å danne en Allianse-regjering, og forsikret at han vil gjøre alt han kan for å få det til.

Fakta: Fakta om veien videre i svensk politikk * Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven fikk tirsdag i forrige uke flertallet i Riksdagen mot seg, med 204 mot 142 stemmer. * Andreas Norlén fra Moderaterna ble mandag samme uke valgt til talmann, som tilsvarer vår stortingspresident. * Fram mot 8. oktober skal Norlén gjennomføre sonderinger i håp om å finne en statsministerkandidat som ikke har et flertall i Riksdagen mot seg. * Norlén kan legge fram i alt fire forslag, og de første rundene ble innledet sist torsdag. * Samtalene med de åtte partilederne fortsetter tirsdag. * Dersom alle forslagene til talmannen får flertall mot seg, blir det nyvalg i Sverige. Dette har aldri skjedd før. * Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson sitter på nøkkelen til hvem som får danne regjering, ettersom verken de rødgrønne eller de borgerlige har kontroll over halvparten av setene i Riksdagen.

Splittet

Alliansepartiene, som har 143 mandater mot de rødgrønnes 144 og Sverigedemokraternas 62, er splittet i synet på hvilken støtte en allianseregjering skal ta fra Sverigedemokraterna. Men Kristersson tonet ned spliden.

– Vi har fortsatt gode samtaler i Alliansen. Vi er enige om alt det som dere ikke rapporterer om, sa han til pressekorpset.

Etter å ha møtt alle partilederne tirsdag startet Norlén sin korte pressekonferanse i Riksdagen med å sitere åpningen i Charles Dickens' roman «A Tale of Two Cities» – «It was the best of times. It was the worst of times …".

Han kom til at det nå bare er to mulige personer som kan ta seg av sonderingsoppdraget – statsminister og Socialdemokraternas leder Stefan Löfven og Ulf Kristersson. Han hadde funnet argumenter for begge, men landet på Kristersson.

Fredrik Persson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Må godtas av Riksdagen

Han understreket at partiene nå må begynne å snakke sammen, og være villige til å innta andre posisjoner – ellers vil det ikke bli noen regjering.

– Det hviler nå et stort ansvar på partiene og partilederne til å revurdere tidligere stillinger og gjøre det mulig å danne en regjering. Jeg vil ikke bli den første talmannen som ikke klarer å få valgt en statsministerkandidat, sa Norlén.

I en skriftlig kommentar etter pressekonferansen skriver Löfven at det er logisk at jobben gikk til Kristersson.

«De borgerlige partiene valgte å felle regjeringen sammen med Sverigedemokraterna. Da er det logisk at Kristersson får oppgaven med å avklare hvordan hans regjeringsalternativ ser ut,» skriver Löfven.

Han skriver videre at hans parti ikke vil være et støtteparti til en borgerlig firepartiregjering. Dersom Kristersson skulle mislykkes slik at en regjeringsløsning er å finne utenfor den borgerlige blokken, sier Löfven at han stiller seg til talmannens tjeneste.

Aftonbladet: - Rimelig at Kristersson får prøve

– Hvis alle blir stående der de er nå, kan ingen velges til statsminister, sa Andreas Norlén på pressekonferansen, ifølge Aftonbladet.

Aftonbladets kommentator mener det er rimelig at Norlén ga Ulf Kristersson (M) oppgaven med å sondere mulighetene for å danne regjering.

Alliansen og Sverigedemokraterna (SD) har i fellesskap felt Stefan Löfven, og nå bør det selvfølgelig bli prøvd om disse partiene også kan utgjøre et regjeringsgrunnlag.

Hvis Centerpartiet och Liberalerna er villige til å slippe frem en regjering som gir SD-innflytelse, er svaret ja, og da blir Ulf Kristersson Sveriges neste statsminister. Ellers er svaret nei, skriver avisen på kommentarplass.

Hvis Kristersson foreslås som statsminister, kreves det at et flertall stemmer imot ham for å felle ham. Akkurat nå eksisterer et slikt flertall ettersom Jimmie Åkesson (SD) krever politisk samarbeid for å slippe frem Moderatarna. Vil Kristersson har en Allianse-regjering, må han åpne døren til Sverigedemokraterna, påpeker avisens kommentator.

Statsviter: Tror Kristersson går til Sverigedemokraterna

Professor i statsvitenskap Li Bennich-Björkman ved Uppsala universitet, sier til nyhetsbyrået TT at situasjonen er like låst som før. Også hun tror Kristersson kommer til å vende seg til Sverigedemokraterna.

– Han har en stor indre splittelse å håndtere i partiet. Det vil være vanskelig for ham å legitimere innad i partiet at han ikke skal vende seg mot SD hvis situasjonen ikke går å løse gjennom Alliansen, sier hun.

Ifølge Aftonbladet slo Ulf Kristersson fast på en pressekonferansen i Riksdagen at hans oppgave er at «låsninger blir til løsninger.» Men han kommer ikke til å snakke med Sverigedemokraterna. Derimot vil han samtale med Stefan Löfven:

- Jag kommer til å ta en ny kontakt med Stefan Löfven. Nå har vi fått beskjed fra talmannen og det er en naturlig grunn til å søke kontakt nå. Socialdemokraterna bestemmer under hvilke forutsetninger de vil diskutere dette, sa Kristersson.

Sveriges Radios politiske kommmentator i programmet Ekot, Fredrik Furtenbach, sier det ser mørkt ut å få dannet en allianseregjering, ettersom Socialdemokraterna gjentar at de ikke vil være et støtteparti. - Deres mål er å splitte alliansen slik at de kan regjere sammen med kanskje Centerpartiet och Liberalerna, sier Furtenbach.

Saken oppdateres.