Nobelprisen i økonomi til amerikanske makroøkonomer

De to amerikanerne hylles for å ha endret vår forståelse av økonomisk vekst.

De har utviklet metoder som brukes for å forklare noen av vår tids mest grunnleggende og viktige saker: langvarig bærekraftig vekst i verdensøkonomien og levekårene for verdens befolkning, heter det i begrunnelsen.

Makroøkonomi

Nordhaus får prisen for å ha «integrert klimaendringer i langsiktig makroøkonomisk analyse» mens Romer får prisen for «integrering av teknologisk utvikling i langsiktig makroøkonomisk analyse».

Nordhaus var den første som utarbeidet en kvantitativ modell som beskriver det globale samspillet mellom økonomi og klima. Hans modell er nå utbredt og brukes for å undersøke konsekvensene av klimapolitiske tiltak, for eksempel CO2-avgift.

Romers forskning viser hvordan økonomiske krefter bidrar til å styre næringslivets villighet til å utvikle nye ideer og oppfinnelser. Romers forskning har dannet grunnlag for en modell som i dag har bidratt til store mengder ny forskning rundt reguleringer og politikk som bidrar til utvikling av nye ideer og langvarig velstand.

Nordhaus er professor ved Yale University. Romer er professor ved New York Universitys Stern School of Business.

Svarte ikke

Romer forteller at han lot være å svare på telefonen to ganger på rad da Kungliga Vetenskapsakademien ringte for å meddele nyheten om at han tildeles økonomiprisen.

– Jeg fikk to telefonsamtaler i morges og jeg svarte ikke på noen av dem fordi jeg trodde det var spam, sa han etterpå i en telefonsamtale med journalister.

Vetenskapsakademiens leder Göran K. Hansson la til at «til slutt klarte vi å oppnå kontakt».

Modellene som William D. Nordhaus og Paul M. Romer har skapt har hjulpet med både økonomisk vekst og med å sette klimaendringene inn i et økonomisk perspektiv. Vinnerne har tatt makroøkonomi opp på et globalt nivå for å takle noen av de største utfordringene vi står overfor, heter det i begrunnelsen.

Nobel-akademiet mener de to har tatt for seg noen av vår tids mest grunnleggende og presserende tema: økonomisk vekst i en global økonomi og menneskehetens velferd.

I lys av FNs ferske klimarapport, mener Paul M. Romer likevel at det er fullt mulig å redusere utslippene.

– Når vi starter å redusere karbonutslippet, vil vi bli overrasket over at det ikke er så vanskelig som fryktet. Farene med de alarmerende spådommene er at de får folk til å få føle seg apatiske og at det ikke er mulig å gjøre noe. Det er fullt mulig, selv nå, å redusere utslippene og samtidig øke levestandarden. GJør vi det rette kommer livene våre til å bli bedre. Men tiden for å gjøre det rette er nå, sa Romer til The Guardian.