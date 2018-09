Finanstilsynet i Danmark gjenopptar Danske Bank-gransking

– Vi gjenåpner undersøkelsen av banken som vi foreløpig avsluttet i mai. Når det kommer nye opplysninger, må vi alltid vurdere dem og se om det er kommet noe mer å følge opp, sier tilsynets direktør Jesper Berg til TV2.

Han opplyser at tilsynet har fulgt saken løpende også siden mai, men at gjenåpning av saken nå innebærer intensivering av arbeidet.

Dansk økokrim startet etterforskning i forrige måned.

Danske Bank la onsdag fram resultatet av en intern undersøkelse om antatt hvitvasking for milliarder av kroner gjennom bankens filial i Estland. I sin rapport skriver banken at det ikke har latt seg gjøre å fastslå hvor mye penger som er blitt hvitvasket i Tallinn i årene mellom 2007 og 2015.

Ifølge den danske avisen Berlingske Business, som først avslørte saken i mars 2017, skal det dreie seg om hvitvasking av 53 milliarder danske kroner.

Bankens toppsjef, nordmannen Thomas F. Borgen, kunngjorde onsdag morgen at han går av. Også bankens styreleder Ole Andersen varslet sin avgang.

Hard medfart

Danske Bank får i avisledere torsdag hard medfart. Saken er spesielt alvorlig på grunn av Danske Banks betydning for dansk økonomi, skriver Bjarne Corydon, tidligere finansminister og nå sjefredaktør for Børsen.

– Omfanget og håndteringen av den estiske hvitvaskingssaken er, uansett sakens ennå uavklarte juridiske konklusjoner, et brudd på samfunnskontrakten. Og det er ikke bare moralsk, men også forretningsmessig kritikkverdig, skriver han.

– Skandale, skriver sjefredaktør Mette Østergaard i Berlingske.

Moralsk forfall

– Som landets største bank utgjør Danske Bank en ryggrad i landets finansielle infrastruktur. Derfor har banken også et samfunnsansvar. Et samfunnsansvar som Thomas Borgen ironisk nok har vært forkjemper for, skriver Østergaard.

– Moralsk konkurs, heter det i Politikens overskrift.

– På mer generelt grunnlag viser skandalen i Danmarks største finansinstitusjon at noe er helt galt med moralen i finanssektoren, skriver avisen.

Avislederne er enige om at det er riktig av Borgen å trekke seg, men det burde kanskje ha skjedd tidligere, mener de.