Spår milliardbøter etter Danske Bank-skandalen

Danmarks næringslivsminister Rasmus Jarlov tror danske myndigheter kan gi skandalebanken 4 milliarder kroner i bot. Analytikere regner imidlertid med at banken må ut med mange milliarder dollar i bøter til danske, europeiske og amerikanske tilsynsmyndigheter.

Banken selv opplyste onsdag at den vil donere 1,5 milliarder kroner til et veldedig formål og kampen mot internasjonal finanskriminalitet.

EUs justiskommissær Vera Jourová sparte ikke på kruttet da hun torsdag uttalte seg om saken, dagen etter at Danske Banks norske toppsjef Thomas Borgen trakk seg. Også bankens styreleder Ole Andersen varslet sin avgang.

– Dette er den største skandalen vi har i Europa akkurat nå. Det er også en svært ubehagelig lærepenge som viser behovet for å være mye mer årvåkne og på vakt når det gjelder bankers aktiviteter, sier hun.

– Nesten alt mistenkelig

Torsdag kom det fram flere detaljer om skandalen. Ifølge en analyse fra Jyske Bank anses 86 prosent av transaksjonene på 1.500 milliarder kroner som har gått via Danske Banks filial i Estland, som mistenkelige.

– Vi antar at alle betalinger fra Russland, Kypros, Baltikum og Storbritannia, samt 50 prosent av alle øvrige inngående transaksjoner, er mistenkelige, skriver Jyske Bank.

Danske Banks egen rapport om hvitvaskingsanklagene er basert på 15.000 kundeforhold og konkluderer med at rundt 1.500 milliarder danske kroner passerte gjennom filialen fra 2007 til 2015. Rapporten anslår at banken tjente 1,5 milliarder danske kroner på transaksjonene.

Det vil kunne resultere i bøter på 3–4 milliarder kroner i Danmark og 7,1 milliarder kroner i utlandet, antyder Jyske Bank, som mener Danske Bank kan være i stand til å klare bøter på 45 milliarder kroner.

Gjenopptar gransking

Samtidig gjenopptar det danske finanstilsynet granskingen av Danske Banks estiske avdeling på grunn av nye opplysninger i saken. Dansk økokrim startet etterforskning i forrige måned.

Danske Bank-aksjen steg med drøyt 3 prosent på børsen i København etter tilsynets kunngjøring torsdag. Dagen i forveien falt aksjen 3,4 prosent.

I sin egen rapport skriver banken at det ikke har latt seg gjøre å fastslå hvor mye penger som er blitt hvitvasket i Tallinn i årene 2007–2015. Men ifølge avisen Berlingske Business, som først avslørte saken i mars 2017, skal det dreie seg om hvitvasking av 53 milliarder danske kroner.

Hard medfart

Danske Bank får i avisledere torsdag hard medfart. Saken er spesielt alvorlig på grunn av Danske Banks betydning for dansk økonomi, skriver Bjarne Corydon, tidligere finansminister og nå sjefredaktør for Børsen.

Sjefredaktør Mette Østergaard i Berlingske kaller saken en skandale.

– Som landets største bank utgjør Danske Bank en ryggrad i landets finansielle infrastruktur. Derfor har banken også et samfunnsansvar. Et samfunnsansvar som Thomas Borgen ironisk nok har vært forkjemper for, skriver Østergaard.

– Moralsk konkurs, heter det i Politikens tittel.

– På mer generelt grunnlag viser skandalen i Danmarks største finansinstitusjon at noe er helt galt med moralen i finanssektoren, skriver avisen.

Avislederne er enige om at det er riktig av Borgen å trekke seg, men det burde kanskje ha skjedd tidligere, mener de.