Australia gir opptil 15 års fengsel for forurensing av jordbær

Dersom man forurenser mat risikerer man nå 10 til 15 års fengsel. Det utgjør samme strafferamme som besittelse av materiale som viser overgrep mot barn og finansiering av terrorisme.

Det er til nå funnet over hundre synåler i jordbær og annen frukt i seks delstater i landet. Minst én person er fraktet til sykehus etter å ha spist en nål.

Innstramningen av strafferammen for matforurensning ble hastevedtatt torsdag, og vil tre i kraft umiddelbart.

– Jeg ville sørge for at ingen idioter går inn i et supermarked i helgen og gjør noe dumt, sier statsminister Scott Morrison.

En ungdom innrømmet onsdag å ha puttet nåler i jordbær, skriver The Daily Telegraph.

Men ettersom omfanget av matforurensing er stort mistenker politiet at flere har kopiert handlingen.

I Queensland utlover myndighetene 100.000 australske dollar, tilsvarende over 590.000 norske kroner, i dusør for informasjon som kan hjelpe å oppklare saken. Samtidig fjerner supermarkedkjeden Woolworths nåler fra deres butikkhyller.

– Sikkerheten til våre kunder er vår viktigste prioritet, sier kjedens talsmann.