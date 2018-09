Brett Kavanaugh, president Donald Trumps kandidat som ny høyesterettsdommer, stiller i en høring i justiskomiteen i Senatet.

Også den ene kvinnen som anklager ham for overgrep, Christine Blasey Ford, deltar i høringen.

Den begynte klokken 16. 00 norsk tid.

– Jeg er 100 prosent sikker på at det var Kavanaugh, sier Christine Blasey Ford da hun ble spurt om hvor sikker hun var på at det var Brett Kavanaugh som forsøkte å voldta henne en kveld på begynnelsen av 80-tallet.

Christine Blasey Ford starter viteforklaringen sin med å introdusere seg selv som psykologiprofessor.

– Jeg er ikke her i dag fordi jeg ønsker det. Jeg er livredd. Jeg er her fordi jeg mener det er min samfunnsplikt å fortelle hva som skjedde med meg da Brett Kavanaugh og jeg gikk på videregående, forteller Ford med skjelvende stemme.

Ford: - Jeg var redd for at han skulle komme til å drepe meg

– Minnene om det som skjedde denne kvelden har brent seg inn i hukommelsen min og forfulgt meg som voksen, forteller Ford med skjelvende stemme og delvis gråtende.

– Jeg møtte Brett Kavanaugh og Mark Judge på en sammenkomst da jeg var 15 år og hadde vært i svømmehallen. Da jeg kom til festen var Brett og Mark fulle. Jeg drakk bare en øl.

– Jeg gikk opp i andre etasje for å gå på do da jeg ble dyttet bakfra inn i et soverom. Jeg så ikke hvem som dyttet, men Brett og Mark kom inn etter meg og dyttet meg ned i senga. Brett la seg oppå meg og begynte å ta på meg og kle av meg. Jeg forsøkte å rope da Brett holdt hånda over munnen min.

– Jeg ble redd for at han skulle komme til å drepe meg, forteller Ford.

Hun sier at hun hadde øyekontakt med Mark flere ganger under overgrepet og håpet at han skulle ha medfølelse med henne og la henne gå.

Ford: – Jeg snek meg ned trappa og ut av huset

Ford forteller at hun hadde badedrakt under klærne og at Kavanaugh og Judge derfor slet med å kle av henne helt. Til slutt klarte hun å komme seg ut av rommet og låste seg inn på do.

– Jeg satt gråtende og hørte Brett og Mark gå ned trappa mens de lo. Jeg ventet til jeg var sikker på at de var gått ned, og snek meg ned trappa og ut av huset. Jeg kjente en enorm lettelse over å ha kommet meg ut av det huset og for at de ikke kom etter meg, forteller Ford.

Ford: – Jeg fikk angst, panikk og klaustrofobi

Ford forteller at livet hennes ble fullstendig endret etter det som skjedde.

– De fire årene etter det som skjedde var spesielt vanskelige. Jeg hadde problemer med å knytte nye vennskap, og spesielt med menn.

Ford forteller at hun hele livet i etterkant av episoden har hatt episoder med panikkangst, klaustrofobi og symptomer på PTSD.

– Jeg fortalte mannen min da jeg møtte ham at jeg hadde opplevd et seksuelt overgrep som ungdom. Men det var først da vi pusset opp huset og jeg insisterte på å sette inn en ekstra utgangsdør, en nødutgang, at jeg under parterapi fortalte om hendelsen i detalj, sier Ford.

– Mannen min ønsket ikke å sette inn en ekstra dør, og jeg måtte til slutt forklare ham om hendelsen som gjorde at jeg ønsket en nødutgang.

Ford: - Jeg og familien min er blitt drapstruet og blitt kalt de verste ting

Ford forteller at hun lenge var i tvil om hun skulle offentliggjøre historien sin, og reaksjonene har vært verre enn hun noen gang kunne forestille seg.

– Jeg og familien min er blitt drapstruet og blitt kalt de verste ting. Vi er blitt nødt til å flytte hjemmefra og holde oss på skjulte adresser, forteller Ford.

Senator Feinstein: - Det handler om integriteten til USAs Høyesterett

Før Ford startet sin vitenforklaring, innledet senator Dianne Feinstein med å si at «vi er her i dag for å bedømme om vi skal heve Brett Kavanaugh opp i den høyeste stillingen i USAs domstol».

– «Du kan ikke lyve deg til stillingen som høyesterettsdommer», har et vitne sagt. Det handler om integriteten til USAs Høyesterett, sier Feinstein.