Brasil kan få sin egen Trump

Den tidligere offiseren Jair Messias Bolsonaro har ifølge de siste meningsmålingene støtte fra 32 prosent av velgerne og leder dermed klart på venstrekandidaten Fernando Haddad som får 21 prosent.

Mens Bolsonaro har gått frem på målingene frem mot valget, har den tidligere Sao Paulo-ordføreren Haddad gått tilbake. De øvrige kandidatene virker sjanseløse.

Brasil-kjennere beskriver Bolsonaro som en høyreekstremist, som har kommet med en rekke svært kontroversiell uttalelser.

Fakta: Fakta om valget i Brasil Presidentvalgets første omgang holdes søndag 7. oktober.

De to kandidatene som får flest stemmer, går videre til en avgjørende valgomgang tre uker senere.

Tidligere president Luiz Inácio da Silva har på målingene vært soleklar favoritt, men arbeiderpartimannen nektes å stille på grunn av en hvitvaskingsdom. 11. september ble tidligere Sao Paulo-ordfører Fernando Haddad nominert til partiets nye kandidat.

Haddads hovedmotstander er høyreekstreme Jair Bolsonaro, en tidligere kaptein i hæren som har sittet i nasjonalforsamlingen siden 1990.

Bolsonaro leder klart på meningsmålingene og de to kandidatene ligger langt foran de øvrige kandidatene.

Det skal søndag også holdes valg til de 513 plassene i underhuset i den brasilianske nasjonalforsamlingen.

* Brasil er siden 2014 rammet av en lavkonjunktur og har hatt flere år med negativ økonomisk vekst. Samtidig er sittende president Michel Temer og en lang rekke topp-politikere anklaget for massiv korrupsjon. Kilder: NTB, AFP, BBC, TT

Borgerkrig

Den tidligere kapteinen har blant annet argumentert med at valg ikke vil løse Brasils problemer.

– Bare borgerkrig kan løse landets problemer, har han hevdet.

– Han inntar enda mer ekstreme posisjoner enn det USAs president Donald Trump gjør og oppleves som kraftig antifeministisk, sier Torsten Wetterblad ved Latinamerikainstitutet i Sverige.

Han tror Bolsonaro i først vil gå seirende ut av kappløpet mot Haddad.

Polarisert

– Det er to kandidater fra helt ulike politiske leire. Men det brasilianske samfunnet er da også polarisert på en helt annen måte enn tidligere, sier Wetterblad.

Brasil har i flere år kjempet med en katastrofal økonomi, høy arbeidsledighet og svak valuta. Dette har skapt dype kløfter og gitt grobunn for Bolsonaros ytterliggående høyrepolitikk, mener Wetterblad.

Så å si alle de politiske partiene i landet har vært involvert i den store korrupsjonsskandalen som knyttes til det statlige oljeselskapet Petrobras, noe som har bidratt til utbredt politikerforakt og raseri blant mange brasilianere.

Massiv korrupsjon

Arbeiderpartiets Dilma Rousseff, som overtok som president etter sin populære partikollega Luiz Inacio «Lula» da Silva, ble stilt for riksrett og avsatt i 2016, anklaget for å ha feilinformert om budsjettet.

Mange mener at hun ble offer for et politisk spill, satt i scene av visepresident Michel Temer, som overtok presidentposten etter henne. Nå er også han anklaget for korrupsjon.

Lula, som brasilianere flest ifølge meningsmålingene ønsker som president, soner en dom for korrupsjon og fikk ikke lov å stille til valg.

Ikke sikkert

Bolsonaro har hittil gått fri for alvorlige korrupsjonsanklager, noe Wetterblad mener at han har tjent på. Selv om offiseren etter alt å dømme vinner første valgomgang, er det slett ikke sikkert at han ender opp som president, tror han.

Sentrumspolitikeren Ciro Gomes, som ligger på tredjeplass på målingene, vil trolig oppfordre sine tilhengere til å stemme på Haddad i andre valgomgang. Det kan bli avgjørende, mener Wetterblad, som tror Haddad da kan stikke av med seieren.

– Men det kan også ende med at velgerne protesterer og stemmer blankt i andre valgomgang, eller at de ikke stemmer i det hele tatt, selv om det er obligatorisk, sier han.

Hyller kuppmakere

Dersom Bolsonaro vinner, vil Latin-Amerikas største land ende opp med en president som har snakket nedsettende om kvinner og svarte, og som er uttalt motstander av abort og likekjønnede ekteskap.

Haddads arbeiderparti la i valgkampinnspurten ut en video på Twitter som inneholdt bilder av Hitler sammen med flere av Bolsonaros støtende og antidemokratiske kommentarer.

Bolsonaro er også klimaskeptiker og kan komme til å gjøre som Donald Trump og trekke regnskoglandet Brasil fra Paris-avtalen, og han hyller også militærregimene som styrte landet på 1960- og 70-tallet

Han har også gjort det klart at han ikke vil akseptere noe valgnederlag, og kritikere mener derfor at han kan være troende til å forsøke seg på et kupp, noe tilhengere innen landets forsvar og næringsliv vil applaudere.