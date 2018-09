Theresa May hudfletter EU etter dramatisk toppmøte

Den britiske statsministeren slår nå knallhardt tilbake etter EU-toppmøtet i Salzburg, som i britisk presse stemples som en «katastrofe».

– I går sa Donald Tusk at våre forslag vil undergrave det indre marked. Han forklarte ikke detaljert hvordan og kom ikke med noen motforslag. Så vi er fastlåst, sier May.

Uttalelsen kommer etter at EUs president Donald Tusk torsdag ettermiddag avsluttet det uformelle toppmøtet med en nådeløs nedsabling av den britiske regjeringens brexitplan.

Ifølge ham vil sentrale deler av planen simpelthen ikke fungere.

Ydmykelse

Britiske tabloider har i etterkant omtalt EUs utspill på toppmøtet som et ydmykende bakholdsangrep.

Ifølge Daily Mirror ble statsministeren «knust» av EU-toppene. «Din brexit er ødelagt», skriver avisa, som konkluderer med at faren nå er større enn noensinne for at Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Selv sier statsministeren at hun ikke har vist «noe annet enn respekt» for EU i samtalene.

Nå krever hun det samme i retur.

– På et så sent stadium av forhandlingene er det ikke akseptabelt simpelthen å avvise den andre partens forslag uten detaljerte forklaringer og motforslag.

Uakseptable løsninger

Ifølge May har EU lagt fram to tilbud i forhandlingene som begge er uakseptable for britene.

Det ene tilbudet innebærer at Storbritannia blir værende i EUs indre marked og dessuten i EUs tollunion. Men en slik løsning vil bety at «ukontrollert innvandring fra EU vil fortsette», ifølge May. I tillegg vil det være EU som vedtar reglene, og Storbritannia vil heller ikke stå fritt i forhandlingene med andre land.

– Det vil være en hån mot folkeavstemningen vi holdt for to år siden, sier hun.

Det andre alternativet er en enkel frihandelsavtale, men der Nord-Irland i praksis blir værende innenfor EUs tollunion. En slik løsning, fastholder May, vil bety at Nord-Irland skilles fra resten av Storbritannia gjennom en tollgrense i Irskesjøen.

– Det er uakseptabelt. Vi vil aldri gå med på det, sier statsministeren.

Forbereder «no deal»

May ber nå EU legge nye forslag på bordet. I mellomtida, advarer hun, vil Storbritannia forberede seg på et «no deal»-scenario.

– Enhver avtale som ikke respekterer folkeavstemningen, eller som i praksis deler landet vårt i to, vil være en dårlig avtale. Og jeg har alltid sagt at ingen avtale vil være bedre enn en dårlig avtale, sier May.

Etter at hun kom med uttalelsen, falt pundet umiddelbart i verdi på valutamarkedene.

Både britisk side og EU-siden har de siste dagene vært åpne om at forhandlingsposisjonene vil hardne og frontene bli klarere idet samtalene nå går inn i den intense sluttfasen.