Theresa May hudfletter EU etter mislykket toppmøte

Den britiske statsministeren slår nå knallhardt tilbake etter det mislykkede EU-toppmøtet i Salzburg.

– I går sa Donald Tusk at våre forslag vil undergrave det indre marked. Han forklarte ikke detaljert hvordan og kom ikke med noen motforslag. Så vi er fastlåst, sier May.

EUs president Donald Tusk avsluttet toppmøtet med en brutal nedsabling av den britiske regjeringens brexitplan. Ifølge ham vil sentrale deler av planen simpelthen ikke fungere.

Britisk presse har i etterkant stemplet toppmøtet som et ydmykende bakholdsangrep på May.

Selv sier statsministeren at hun ikke har vist «noe annet enn respekt» for EU i forhandlingene.

– Storbritannia forventer det samme. Et godt forhold etter at denne prosessen avsluttes, er avhengig av det. På et så sent stadium av forhandlingene er det ikke akseptabelt simpelthen å avvise den andre partens forslag uten detaljerte forklaringer og motforslag, sier hun.

Hun legger til at Storbritannia nå vil fortsette å forberede seg på et scenario der landet krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

– Jeg har alltid sagt at ingen avtale vil være bedre enn en dårlig avtale.

Mays utspill utløste et markant fall i pundets verdi på valutamarkedene.