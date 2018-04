Tidligere FARC-forhandler pågrepet under Solbergs besøk i Colombia

Santrich er en tidligere lederskikkelse i den nå oppløste geriljagruppen, som er videreført som et politisk parti. FARCs politiske fløy opplyser at Santrich ble pågrepet på anmodning fra USA. Han risikerer å bli utlevert.

Pågripelsen skal ha skjedd samtidig med at Norges statsminister Erna Solberg (H) møtte flere av Santrichs tidligere geriljakamerater i Colombias presidentpalass.

Pioner i fredsprosessen

– Dette er det verste øyeblikket i fredsprosessen, skriver en annen tidligere FARC-leder, Ivan Marquez, som var sjefforhandler under fredsprosessen.

– Myndighetene må jobbe for å forebygge at juridiske feller som dette spinner ut av kontroll og skaper mistillit.

Santrich var en av de første sentrale FARC-medlemmene som gikk inn for en fredsprosess.

I 2012 dro han til Norge for å delta i de første samtalene med den colombianske regjeringen, og de neste fire årene var han sentral i de videre fredsforhandlingene på Cuba.

Utelukker ikke utlevering

Ifølge nyhetsbyrået AP er Santrich siktet for å ha planlagt å smugle store mengder kokain til USA sammen med tre andre.

Colombias president, Juan Manuel Santos, utelukker ikke utlevering til USA:

– Hvis rettssikkerheten er ivaretatt – og det finnes sikre bevis – da er det grunnlag for utlevering for kriminalitet begått etter at fredsavtalen ble signert, og jeg vil ikke avstå fra å godkjenne det, sier Santos i en pressemelding.

Innkrevde «krigsskatt»

fredsavtalen mellom FARC og Colombia, som Santrich selv var med på å fremforhandle, heter det at FARC-krigere skal tilstå sine krigsforbrytelser og betale erstatning til pårørende og ofre for å slippe fengselsstraff. Men de kan fortsatt bli pågrepet for forbrytelser begått etter fredsavtalen.

FARCs forbindelser til Colombias narkomarked har lenge vært et sårt punkt. Bevegelsen ble lenge finansiert ved innkreving av en «krigsskatt» på kokain som skulle transporteres gjennom områder geriljaen kontrollerte. I 2006 ble 50 av FARC-medlemmer siktet i USA for å ha drevet verdens største narkokartell.

Solberg på besøk

Norge var tilrettelegger under fredsforhandlingene og spiller fortsatt en rolle i arbeidet med å gjennomføre tiltakene partene ble enige om.

Statsminister Erna Solberg ankom Colombia mandag og skal etter planen være i landet frem til onsdag. I tillegg til møtet med FARC-medlemmer, skal hun besøke urfolk og norske og colombianske bedrifter.

Mandag satt Solberg i møter med president Santos, som i 2016 ble tildelt Nobels fredspris for sin innsats for å få på plass en fredsavtale.