Trump-tilhengeren ble fremstilt som en mobber i viral video. Nå tar han til motmæle.

Den hvite tenåringen Nick Sandmann, som nå står frem med navn, fikk mye oppmerksomhet i helgen etter at en video av Trump-tilhengere som tilsynelatende omringer og trakasserer en eldre urfolksaktivist, gikk viralt.

Videoen viser Sandmann, som i likhet med mange andre medstudenter hadde på seg en Trump-caps med påskriften «Make America Great Again», stående svært tett opp til ansiktet til den trommespillende og syngende urfolksaktivisten Nathan Phillips med et tilsynelatende hånlig glis mens medelevene rundt ham ler og gliser.

Episoden skjedde under en demonstrasjon i Washington D.C. fredag.

Videoen skapte sterke reaksjoner, men Sandmann tar i en uttalelse til motmæle, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Nekter for å ha opptrådt respektløst

Sandmann studerer ved en privat, katolsk gutteskole nord i Kentucky. Skoleelevene ved den videregående skolen var i Washington D.C. for å delta i en demonstrasjon mot abort.

Han nekter for å ha opptrådt respektløst overfor Phillips og mener at videoen har gitt feil inntrykk, noe som har ført til at «rene løgner er blitt spredt om meg og familien min», ifølge Sandmann.

AP Photo/Bryan Woolston

Han forklarer hendelsen på en annen måte.

Ifølge Sandmann ventet de på bussen for å reise tilbake til Kentucky da fire afroamerikanere som deltok i en annen demonstrasjon, begynte å rope fornærmelser mot dem.

De fire afroamerikanerne tilhører gruppen Black Hebrew Israelites, en kontroversiell bevegelse med røtter fra slutten av 1800-tallet.

Ifølge The Washington Post finnes det videoopptak der det fremkommer at de blant annet skal ha kalt skoleelevene «skitne, små crackers (et hatsk uttrykk brukt om hvite folk, journ.anm.)» og «Donald Trump incest-babyer».

Se videoen av episoden her:

Skoleelevene besvarte disse tilropene, ifølge Sandmann, ved å synge skolesanger for å overdøve «alt hatet». Andre skal ha hørt rop fra ungdommene om «å bygge muren» og at de svarte demonstrantene skulle «dra tilbake til Afrika». Det har så langt ikke fremkommet videobevis av dette.

Uttalelsen ble først tvitret av CNN-profilen Jake Tapper søndag kveld.

Just in: Statement of Nick Sandmann, Covington Catholic High School junior, about the event at the Lincoln Memorial: pic.twitter.com/PkuMh2cVZM — Jake Tapper (@jaketapper) January 20, 2019

Phillips: Jeg oppsøkte Trump-tilhengerne

Deretter oppdaget Sandmann urfolksaktivisten Phillips.

– Jeg samhandlet ikke med denne demonstranten. Jeg snakket ikke med ham. Jeg gestikulerte ikke med hendene eller gjorde noen andre aggressive tilnærminger, skriver Sandmann i uttalelsen.

Han sier at han ved å opptre «urørlig og rolig» håpte han kunne løse opp den spente situasjonen.

Sandmann mener at det var Phillips som oppsøkte Trump-tilhengerne og beveget seg gjennom folkemengden, og at skoleelevene laget plass for ham.

Overfor The New York Times bekrefter den 64 år gamle urfolksaktivisten selv denne delen av Sandmanns forklaring.

Han sier han gjorde det for å splitte opp de to gruppene og for å løse opp den rasemessige spenningen mellom den i hovedsak hvite studentgjengen og de afroamerikanske demonstrantene.

– Jeg gikk imellom for å be, sier Phillips, som i tillegg til å tilhøre urfolket i Omaha-stammen i delstaten Nebraska, er Vietnam-veteran.

Mike McCleary/The Bismarck Tribune via AP

Han er også kjent som en av de sterkeste stemmene under demonstrasjonen mot byggingen av oljerørledningen i Nord-Dakota i 2016 og 2017.

Philips selv mener at begge gruppene må dele skylden for at det ble så anspent.

Politisk, religiøs og rasemessig spenning i USA

Sammensetningen av de tre aktivistgruppene som møttes fredag ved trappene ved Lincoln Memorial, kunne knapt vært mer forskjellig, skriver The Washington Post: Urfolksaktivister fra Michigan, hvite katolske skolegutter fra Kentucky og svarte, hebraiske israelitter fra hovedstaden Washington D.C.

Situasjonen blir ansett for å være nok et eksempel på den økende rasemessige og politiske spenningen og polariseringen i USA. Symbolikken er også sterk da det hele fant sted på de samme trappene som Dr. Martin Luther King leverte sin ikoniske «I have a dream»-tale om slutten på rasisme – bare dager før helligdagen som er oppkalt etter ham mandag.

I sosiale medier ble det trukket konklusjoner på sviktende grunnlag og før de faktiske forhold var klargjort. Debatten gikk hett for seg og mediene plukket opp videoen som ble delt som ild i tørt gress.

Det går dermed også inn i «fake news»-narrativet om at mediene demoniserer Trump og hans tilhengere, og anklager om at mediene har en for politisk liberal tilnærming til saker.

Skolen tok avstand etter mediesak

Etter at mediene skrev om saken i helgen, tok den videregående skolen som guttene går på, avstand fra uttalelsene og oppførselen i videoen som de kalte «respektløse», og varslet en etterforskning av saken.

Survival Media Agency via AP

Nettaktivister organiserte seg for å få rektoren ved studentenes skole sparket. På den andre siden ble Phillips fremstilt som en profesjonell oppvigler som gjorde det som et PR-stunt.

Republikanere og andre konservative mente at studentene hadde blitt urettferdig fremstilt og tatt ut av kontekst, mens mange som deltok i urfolksdemonstrasjonen opplevde kombinasjonen av gruppens størrelse, oppførsel og politiske fremtoning som truende, ifølge The New York Times.

Jessica Travis og moren, som var i byen for å delta i enda en demonstrasjon den dagen, for kvinners rettigheter, så på hendelsene fra sidelinjen. Hun sier hun ble sjokkert.

– Det var veldig deprimerende å se at vi er mer splittet enn noen gang, sier hun.