Han vant statsministerposten. Men nå må sosialdemokraten Löfven styre på et borgerlig budsjett.

* Valget i Sverige ble holdt 9. september. Socialdemokraterna ble største parti, Moderaterna nest størst og Sverigedemokraterna tredje størst.

* De fire borgerlige partiene i Alliansen var det regjeringsalternativet som fikk størst oppslutning, men ingen av blokkene fikk parlamentarisk flertall ettersom ingen vil samarbeide med Sverigedemokraterna.

* Hverken Moderaternas leder Ulf Kristersson eller fungerende statsminister Stefan Löfven klarte frem til for noen dager siden å sondere seg frem til et opplegg Riksdagen kunne godta.

* 12. januar vedtok Centerpartiet og Liberalerna å åpne for et regjeringssamarbeid med Socialdemokraterna og Miljöpartiet. De fire partiene er enige om en politisk avtale, og om at de skal støtte Stefan Löfven som statsminister. De fire partiene har tilsammen 167 representanter i den 349 seter store Riksdagen. De vil dermed være avhengig av støtte fra et annet parti, fortrinnsvis Vänsterpartiet

* 14. januar gjorde Vänsterpartiet det klart at de bare vil støtte en ny regjering under Löfven om de får innflytelse, noe Centern og Liberalerna har sagt at de ikke skal ha.

* 16. januar kunngjorde Vänsterpartiets leder Jonas Sjöstedt at han etter samtaler med Löfven har fått forsikringer om at partiet skal ha innflytelse, og at han dermed vil støtte Löfvens regjeringsprosjekt.

* 16. januar sier Norlén at han anbefaler at Löfven får regjeringsoppdraget. Avstemning blir holdt i Riksdagen fredag. Der stemte Centerpartiet, Liberalerna og Vänsterpartiet blankt, slik at det ikke blir flertall mot Löfven.

* Hvis de folkevalgte hadde stemt ned fire mulige regjeringskonstellasjoner, ville et blitt utskrevet nyvalg.

NTB