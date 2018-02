Korsikanere demonstrerte for mer selvstyre

Lokale myndigheter sier 6.000 personer deltok i hovedstaden Ajaccio, mens arrangørene mener det var mellom 22.000 og 25.000 som møtte opp. Demonstrasjonen ble holdt tre dager før den franske presidenten besøker øya.

De korsikanske nasjonalistene ber ikke om løsrivelse, men krever at Korsika får status som en autonom region og at korsikansk godkjennes som offisielt språk. Arrangørene håper demonstrasjonen i forkant av Macrons to dager lange besøk, kan utløse nye forhandlinger med landets sentrale myndigheter.

Lederen for Korsikas regionalråd, Gilles Simeoni, understreker overfor TV-kanalen France 2 at demonstrasjonen ikke var rettet mot den franske regjeringen. Etter en rekke misforståelser, mener Simeoni at det for første gang er en mulighet for «fruktbar dialog».

Innsatsen for mer selvstyre har pågått i flere tiår på øya, men ble lenge overskygget av politisk vold. Den militante gruppen Korsikas nasjonale frigjøringsfront, som ønsket full uavhengighet, la ned våpnene i 2014. Omtrent samtidig begynte nasjonalistene å få mer politisk innflytelse, og de kom styrket ut av regionalvalget i desember.

Den offisielle grunnen til at Macron kommer til øya er for å markere 20-årsdagen for drapet på Claude Érignac, som var statens representant på Korsika. Han ble skutt og drept i et attentat. Nasjonalisten Yves Colonna er dømt til livstids fengsel for drapet.