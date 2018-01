Mye av Trumps skryt er avslørt som usant. Det hindret ham ikke i å bruke det på nytt.

Tradisjonen tro har amerikanske medier hatt en rekke journalister i sving med å undersøke om presidentens tale til Kongressen tirsdag holdt vann.

The Washington Post, nyhetsbyrået Associated Press (AP) og Politifact er blant de mange som har gått gjennom den lange talen.

Konklusjonen er at Donald Trump ikke kom med noen store usannheter som han ikke har presentert før.

Men han gjentok påstander som man allerede vet er feilaktige. Gjennomgangsmelodien i talen var at han overdrev og skrøt på seg mer enn det er dekning for.

Her er noen av utsagnene som faktasjekkerne mener er feilaktige:

– Siden valget har vi skapt 2,4 millioner nye arbeidsplasser

Fasiten er at det er skapt 1,8 millioner arbeidsplasser i 2017. Det er den svakeste jobbveksten siden 2010.

Det er sant at arbeidsledigheten er på et svært lavt nivå, men det skyldes delvis at jobbveksten var høy også før Trumps tiltredelse.

– Etter år med stagnasjon ser vi endelig at lønningene går opp igjen

Heller ikke det er riktig, med mindre Trump vil skryte av lønnsveksten som startet tilbake i 2013. Lønnsveksten var nemlig høyere hvert år mellom 2013 og 2016 enn den var i 2017, Trumps første år som president.

Under Obama i 2016 var timelønnsveksten på 2,9 prosent. I 2017 var den på 2,5 prosent, ifølge AP.

Win McNamee, AP/NTB scanpix

– Vi har gjennomført det største skattekuttet i amerikansk historie

Skattereformen som ble vedtatt før jul, er utvilsomt en stor seier for Republikanerne. De aller fleste amerikanere vil betale mindre i skatt som følge av den. Men den er langt fra den største i amerikansk historie.

Ser man på den andel skattekuttet utgjør av økonomien, BNP, er dette det åttende største kuttet siden 1918, skriver The Washington Post.

Det største skatekuttet i USAs historie var Ronald Reagans skattekutt i 1981, skriver AP.

Dersom man ser på skattekutt i inflasjonsjusterte dollar, er Trumps skattereform det fjerde største siden 1940, skriver Politifact.

– Vi har stanset krigen mot amerikansk energiproduksjon

Trump nevnte imidlertid ikke at det var under Obamas presidenttid at USA for første gang på mange tiår produserte mer energi enn landet importerte.

Mye av grunnen til det er fremskritt i skifergassproduksjonen, såkalt fracking. Også oljeproduksjonen økte kraftig før presidentvalget, påpeker AP.

Trump sa også at USA nå er «en eksportør av energi til resten av verden». Det er hovedsaklig feil, mener Politifact, dersom Trump her viser til nettoeksporten. USA importerer fortsatt mer energi enn landet eksporterer, selv om det strengt tatt er riktig at USA eksporterer energi.

Allerede før Trumps tid var USA en nettoeksportør av kull og raffinerte petroleumsprodukter.

– Mange bilfabrikanter flytter nå fabrikker og utvider fabrikker i USA, noe vi ikke har sett på årtier

Bilindustrien har regelmessig åpnet og utvidet fabrikker før Trump ble president. Toyota åpnet blant annet en fabrikk i Mississippi i 2011, og Hyundais fabrikk i Alabama startet samlebåndet for første gang i 2005.

Trump viste spesielt til at «Chrysler flytter en stor fabrikk fra Mexico til Michigan».

Chrysler-fabrikken Trump viser til, er ingen ny fabrikk. Selskapet flyttet produksjonen av enkelte bestemte bilmodeller til Michigan, samtidig som fabrikken i Mexico fortsetter å produsere andre modeller for eksportmarkedet, skriver AP. Siden «flytter» ikke er rett ord, skriver Politifact at Chrysler-påstanden er «halvsann».

