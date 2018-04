Kunnskapsdepartementet har fått beskjed fra Kinas ambassade i Oslo om at Rønneberg ikke trenger søke på visum - for det vil han ikke få.

Han skulle etter planen være med kunnskapsminister Iselin Nybø (V) på hennes kontroversielle tur til Kina i uken som kommer.

Aftenposten fikk beskjed om ambassadens melding fredag morgen.

En journalist fra Universitetsavisa ved NTNU, skal ha fått beskjed om at han vil kunne søke og få visum til Nybøs tur.

Sjefredaktøren er overrasket

– Vi har ikke fått noen begrunnelse, så jeg stiller meg undrende til dette. Han har jobbet i Kina tidligere, har gode kunnskaper om landet og er en dyktig og sentral medarbeider i Aftenposten, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen.

Han har ikke tro på at beslutningen vil omgjøres for denne turen, men sier avisen vil ta kontakt med ambassaden med håp om visum for Rønneberg i fremtiden.

Nektet innreise også tidligere

Rønneberg har også tidligere blitt nektet visum, høsten 2011, da daværende olje- og energiminister Ola Borten Moe skulle på tjenestereise til Beijing.

Rønneberg var i Kina for Aftenposten fra 2005 til 2007, og har dekket menneskerettigheter og samfunnsutvikling i Kina.

Han har siden også vært korrespondent for avisen i USA.

Den kinesiske ambassaden i Oslo har foreløpig ikke kunnet besvare Aftenpostens spørsmål om saken.