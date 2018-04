Lokalkjente: Sjøen kan være farlig på Myoli Beach

Myoli Beach, stranden Marie Sæther Østbø (20) gikk ut på alene onsdag kveld, er kjent for at sjøen der har har strie undervannsstrømmer.

– Stranden er ikke blant de tryggeste strendene. Her kan det være noen ganske heftige strømmer, og ja, haier blir sett her fra tid til annen. Men haier blir observert langs store deler av landets kystlinje.

Politiet satte i gang en stor leteaksjon med profesjonelle og frivillige onsdag kveld, og søket skal ha pågått utover kvelden og natten. Søket fortsatte torsdag og fredag. Fredag ble det søkt både på land med hunder og med båt og dykkere.

– Svært krevende

Sørafrikaneren Thomas Thorne har studert i byen George, som ligger en halvtime unna Sedgefield. Han er lokalkjent i området og har surfet mye langs kysten. Han beskriver dette strandområdet som svært krevende.

– Det er vanskelige strømmer. Hvis du går feil, kan du bli dratt ut fort, sier Thorne.

Fanget opp av overvåkingskamera

Politiinspektør Malcolm Pojie i regionpolitiet i Western Cape, som blant annet dekker hovedstaden Cape Town, sier til Aftenbladet sent fredag ettermiddag at søket etter kvinnen vil fortsette lørdag.

Han sier også at bilder fra et overvåkingskamera viser at Østbø forlot de andre og gikk alene til stranden Myoli Beach rundt klokken 18.15 onsdag kveld. Etter dette har ingen sett kvinnen.

Hai og stri strøm

– Det er mange strømmer langs kysten, hvis du prøver å svømme gjennom dem, vil det utmatte deg. Det er relativt vanlig at uerfarne drukner på grunn av utmattelse.

Også Malcolm Pojie i provinspolitiet i Western Cape bekrefter at sjøen kan være farlig i dette området.

– Det hender at folk svømmer her, men det kan ofte være farlig. Man må alltid være forsiktig. Her er det både strømmer og haier, sier Pojie.