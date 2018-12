Nye kamper i viktig havneby i Jemen

Ifølge øyenvitner var det onsdag formiddag sporadiske trefninger mellom Houthi-opprørerne som kontrollerer byen, og regjeringsvennlig milits som har flystøtte fra Saudi-Arabia.

Meldingene om kamphandlinger kommer samtidig med at en gruppe FN-observatører under ledelse av den pensjonerte nederlandske generalen etter planen Patrick Cammaert er på plass i Hodeida, der de skal overvåke våpenhvilen som trådte i kraft 18. desember.

Øyenvitner fortalte onsdag om lyden av tungt artilleri, men etter noen timer stilnet det. Ifølge FN skal observatørene ha sitt første møte i løpet av dagen.

Ifølge en talsmann for den saudiledede koalisjonen som gikk til krig mot Houthi-opprørerne i 2015, har Houthi-opprørerne gjort seg skyldige i 183 brudd på våpenhvilen. Ti regjeringsvennlige militssoldater er ifølge talsmannen drept siden våpenhvile trådte i kraft.

Houthi-opprørerne anklager de regjeringsvennlige militssoldatene for 31 brudd på våpenhvilen bare det siste døgnet.

Over 70 prosent av all import til Jemen har tidligere skjedd via havnen i Hodeida, som har vært livsnerven for millioner av mennesker som er avhengige av nødhjelp.

14 millioner mennesker i Jemen, nesten halvparten av befolkningen, er ifølge FN nå truet av sult.