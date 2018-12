Det var høy temperatur og mange tilrop i Underhuset da Theresa May avlyste den planlagte avstemningen om skilsmisseavtalen i ellevte time. May hadde insistert på at avstemningen skulle gå som planlagt. Men hun dro i nødbremsen da hun innså at hennes egne ville vrake avtalen.

Da kokte det over for Labour-representanten Lloyd Russell-Moyle , som grep det gylne septeret som ligger fremst i Underhuset i protest mot utsettelsen og prøvde å forlate salen (se video lenger ned). Septeret er et symbol på dronningens autoritet og må være på plass for at politikerne skal kunne gjøre jobben sin.

Dagen derpå går diskusjonen høyt om hvor britene går herfra. Det korte svaret er at ingen vet. Men det er flere alternativer:

1. Ber om hjelp i Europa

Theresa May har lagt ut på en heseblesende tur til europeiske hovedsteder. Selv om EU har gjentatt at de ikke har mer å gi, er Theresa May på jakt etter endringer som kan hjelpe henne på hjemmebane. Kort sagt: Er det mulig å få en bedre skilsmisseavtale med EU?

Hennes partifelle Andrea Leadsom sier at EU har tradisjon for å gjøre ting i siste liten og håper at det kan skje også denne gangen.

May begynte tirsdagen i Nederland, hos en av sine nærmeste allierte, statsminister Mark Rutte. Deretter går turen til Berlin og forbundskansler Angela Merkel og deretter til EU-kommisjonen i Brussel.

Tirsdag morgen kom EU-president Jean-Claude Juncker med følgende uttalelse: Det er ikke snakk om reforhandling av skilsmisseavtalen, men det er mulig å gjøre den klarere.

2. Nye ord om Nord-Irland?

Ett av punktene i skilsmisseavtalen som har provosert Mays partikolleger mest, er punktene om Nord-Irland. For å unngå at konflikten på den delte øya skal blusse opp igjen, mener begge sider at det er viktig å unngå at det blir en ordinær grense mellom republikken Irland og Nord-Irland.

I dag er grensen nærmeste usynlig og sammenlignes med en fylkesgrense i Norge. Men kritikerne av skilsmisseavtalen mener nødløsningen som er laget for å sikre åpen grense betyr at Storbritannia i praksis forbli del av EUs tollunion på ubestemt tid.

Avisen The Times skriver at den britiske regjeringen ønsker å få inn en setning i skilsmisseavtalen som betyr at britene selv kan hoppe ut av denne løsningen om de vil.

En annen mulighet er at EU og britene blir enige om en slags intensjonsavtale om å unngå at nødløsningen blir brukt. Men dette vil ikke være juridisk bindende og derfor vanskelig for brexit-forkjemperne å svelge.

3. Nytt forsøk i Underhuset

Da avstemningen om skilsmisseavtalen ble utsatt, sa ikke Theresa May noe om når hun eventuelt vil gjøre et nytt forsøk. I og med at det ser ut til å være et stort flertall mot avtalen, vil hun neppe komme tilbake med en gang.

Det er høyst usikkert hva som kan bli lagt på bordet. Den siste tiden har også en norsk løsning, der britene blir med i EFTA, blitt lansert igjen. Men Mays førstevalg vil trolig være å få gjennom den avtalen hun alt har inngått med EU.

Fakta: Henger du med på brexit? 23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av den britiske befolkningen ja til å melde landet ut av EU. Ingen land har noensinne meldt seg ut tidligere (med unntak av Grønland). Den formelle utmeldelsen skjer 29. mars 2019. Helt siden 2016 har forhandlingene mellom EU og Storbritannias fremtidige forhold vært vanskelige. De er fortsatt ikke enige om hvilket forhold de skal ha. Men de er blitt enige om en skilsmisseavtale for hva som skal skje den 29. mars og i en overgangsperiode. Denne avtalen skulle behandles av Underhuset tirsdag 11. desember. Men Theresa May avlyste da det ble klart at den ville bli vraket.

4. Gi opp eller bli felt

Det er stor misnøye med Theresa Mays håndtering av saken blant mange av hennes partifeller. Flere av dem har sagt åpent at hun bør gå. Foreløpig har det ikke vært flertall for et mistillitsforslag mot henne. En annen mulighet er at Theresa May selv kaster kortene eller at regjeringen blir felt.

5. Nyvalg eller ny folkeavstemning

Både nyvalg og folkeavstemning nevnes som muligheter blant britiske kommentatorer. Men det avhenger helt av hva May legger på bordet de nærmeste dagene og ukene.

6. Ut uten avtale

I og med at britene for øyeblikket hverken har noen skilsmisseavtale for perioden rett etter brexit 29. mars 2019 eller en avtale for det fremtidige forholdet, er det eneste sikre alternativet en såkalt «no deal» (ingen avtale).

Torsdag er det EU-toppmøte i Brussel. Møtet skulle egentlig ikke handle om brexit, men nå sier EU-president Donald Tusk at de både vil snakke om avtalen og om et scenario der det blir brudd uten avtale.