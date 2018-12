Trumps avtroppende stabssjef: «For å være ærlig. Det er ikke en mur»

Ved nyttår slutter den pensjonerte generalen som Donald Trumps stabssjef, en døgnjobb han har startet ved å stå opp klokken fire hver morgen. Kelly har sjelden forlatt kontoret før 21 om kvelden, før han fortsatte å lese dokumenter hjemme.

Han er ikke alene om å forlate Trumps nærmeste krets ved årsskiftet. Da forsvinner også forsvarsminister James Mattis. Mens Mattis skrev et avskjedsbrev med sterk kritikk av Trumps politikk, er Kelly langt mer diplomatisk. Men i et intervju med Los Angeles Times legger han ikke skjul på at det har vært en svært krevende jobb. Kelly mener den beste måten å måle hans innsats er å se på hva Trump ikke har gjort mens han har vært stabssjef.

Ville ut av Afghanistan

Blant annet peker han på at Trump ville trekke amerikanske styrker helt ut av Afghanistan da han overtok.

– Da jeg tok over (som stabssjef) var han innstilt på å trekke seg ut av Afghanistan. Han var frustrert. Det var en stor avgjørelse og i realiteten fantes det ikke noe system da jeg kom dit, det var interne intriger og alt mulig, forteller han.

Ifølge LA Times`kilder var Kelly også med på å hindre at amerikanske styrker ble trukket ut av Sør-Korea og å trekke USA ut av NATO, slik Trump truet med.

Det var først etter at Kelly bekreftet at han ville gå av 8. desember at Trump kom med den overraskende nyheten om at USA vil trekke seg ut av Syria og trekke ut halvparten av de 14000 soldatene landet har i Afghanistan, to trekk som Kelly hadde vært imot.

Dette har skapt stor splittelse i det republikanske partiet og tok USAs allierte på sengen. I helgen uttalte senator Lindsey Graham at presidenten muligens vil revurdere den omstridte avgjørelsen.

Ikke noen ordentlig mur

Deler av det føderale statsapparatet i USA er stengt ned på grunn av en budsjettkrise som handler om grensen til Mexico. President Donald Trump har satt hardt mot hardt fordi demokratene nekter å gå med på å bruke 5 milliarder dollar på en mur mot Mexico.

John Kelly har, som stabssjef og tidligere minister for innenlands sikkerhet, hatt mye å gjøre med grensepolitikken. Men i intervjuet med LA Times sier han at det ikke er snakk om en ordentlig mur, til tross for at Trump bruker ordet mur i sine twitter-meldinger. Ifølge The New York Times er det alt bygget 1100 kilometer med grensegjerder eller murer siden 2006 av ulik størrelse.

– For å være ærlig: Det er ikke en mur, sier Kelly i intervjuet, som sier at de alt tidlig i presidentperioden skaffet informasjon fra dem som faktisk jobber med grensekontrollen mot Mexico.

– De sa «vi trenger en fysisk barriere på noen område, vi trenger teknologi og vi trenger folk».

– Vi la til side en ordentlig mur tidlig i perioden da vi spurte folk hva de trengte og hvor de trengte det, sier Kelly.

– Metafor

President Donald Trump bruker imidlertid ordet «mur» i sine Twitter-meldinger, senest søndag da fortalte om muren forgjengeren Barack Obama, har rundt huset sitt.

President and Mrs. Obama built/has a ten foot Wall around their D.C. mansion/compound. I agree, totally necessary for their safety and security. The U.S. needs the same thing, slightly larger version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2018

Trump-rådgiver Kellyanne Conway kalte søndag diskusjonen om mur-begrepet «tåpelig semantisk argumentasjon».

– Det kan bli mur noen steder, det kan være stålplater, det kan være teknologiske forsterkninger, sa Conway til Fox News Sunday.

Senator Lindsey Graham mente ordet mur brukes som metafor for sikkerheten ved grensen og sa at det refererte til en «fysisk barriere ved grensen».

Ikke bare magefølelse

Da John Kelly kom inn i Det hvite hus var forventningene at han skulle få orden i et hus som var preget av stor utskiftning, intriger og uforutsigbare twitter-meldinger fra presidenten.

Kelly sier at han har sørget for at presidenten har hatt godt tilgang på informasjon før han tar avgjørelser, selv om Trump sier at han ofte stoler på magefølelsen. Trumps tidligere utenriksminister, Rex Tillerson, har blant annet sagt at Trump ikke leser briefing-rapporter.

– Det har aldri vært slik at presidenten tar avgjørelser uten kunnskap. Du trenger ikke like avgjørelsene, men i det minste var han fullt informert om følgende, sier han.

Kelly sier at Trump la press på sine rådgivere om hvor langt han kunne gå innenfor lovens ytterkant. Presidenten skal ofte ha spurt: «hvorfor kan vi ikke gjøre det på denne måten?» Men den avtroppende stabssjefen sier at han aldri ble bedt å gjøre noe som brøt loven.