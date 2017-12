Nå har kineserne passert russerne og flere europeiske land. De lever lenger og er rikere.

– Ikke snakk med journalister, roper den kinesiske guiden myndig når Aftenposten prøver å få kontakt med en gruppe kinesere som strømmer over Den røde plass.

Kineserne er på nyttårsshopping i Moskva.

Over en million kinesere besøker Russlands hovedstad i år, noe som bokstavelig talt påvirker gatebildet.

Da turistkontoret i Moskva satt opp nye skilt på kinesisk som skulle vise veien til «Den røde plass» i høst, fikk kineserne latteranfall. «Den røde dritten» sto det på skiltet, som raskt ble tatt ned.

Nå passerer kineserne en historisk milepæl som overrasker og skremmer russerne.

Dan P. Neegaard

Kinesere vs. russere

For første gang i historien har kineserne passert russerne på tre svært viktige indikatorer som sier mye om levekår.

For første gang bruker kineserne mindre av pengene sine på mat enn russere, ifølge nye tall fra november. I Kina lever nå 43 millioner mennesker under fattigdomsgrensen, noe som utgjør 3,2 prosent av befolkningen. I Russland derimot regnes 20 millioner innbyggere som fattige - 13,5 prosent. I samme periode har kineserne også passert russerne i levealder. Forventet levealder for russere er 71,9 år, mens kinesere er på 76,3 år.

Russerne er ikke de eneste europeerne som er i ferd med å bli passert.

Kineserne bruker nå også mindre penger på mat enn land som Ukraina, Hviterussland og Romania.

Norge, som ellers ligger på toppen i de fleste internasjonale målinger, kommer som følge av høye norske matvarepriser lavere ned på indeksen til amerikanske forbruker- og landbruksmyndigheter.

Nordmenn bruker 12,2 prosent av lønnen på mat, mens kinesere bruker 22,5 prosent, ifølge denne sammenligningen.

Lengst nede i Europa ligger russere, hvite-russere og ukrainere, som må ut med mellom 32 og 38 prosent av inntektene for å fylle kjøleskapet.

Dan P. Neegaard

Myter står for fall

– Det er tungt og vanskelig for russere å ta dette inn over seg, sier professor Igor Nikolajev ved Høyere skole for økonomi i Moskva og sjef for institutt for strategisk analyse ved FBK Grant Thornton til Aftenposten.

– Vi russere har lenge trodd at vi ligger langt foran kineserne. Situasjonen har endret seg fullstendig på få år. Når kinesere bruker mindre penger på mat enn oss russere, er det et veldig klart tegn på at de har tatt oss igjen.

Yabloko.ru

– Hva har skjedd?

– Reallønnen til russere har falt i fire år på rad siden 2014 som følge av økonomisk krise, lavere lønn og høyere priser. Kina derimot bare fortsetter å vokse, sier Nikolajev.

Også i 2017, hvor en rekke piler peker oppover for russisk økonomi igjen, faller likevel russeres reallønn.

Kina vinner mest på Putin-flørt

Den «euroasiatiske unionen» mellom Kina og Russland fremstilles som et tegn på at vi er på vei mot en ny sikkerhetspolitisk verdensorden.

Russlands president Vladimir Putin og Kinas president hatt mange og varme møter, hvor mange flere store samarbeidsavtaler er inngått om militærsamarbeid og investeringer.

POOL / REUTERS

Ferske tall levner liten tvil om hvem som så langt har mest i form av rubler og yuan:

Fra 2014 til 2017, godt hjulpet av sanksjonene etter annektering av Krim, har Kina blitt den største handelspartneren til Russland.

Det russiske handelsunderskuddet med Kina har økt til 8 milliarder dollar frem til september i år - og vokser raskt.

Russerne importerer 21,4 prosent av sine varer fra Kina. Til sammenligning utgjør eksporten til Kina bare 10,6 prosent, og det aller meste er olje, gass, tre og kull.

– Russland er blitt en råvareleverandør til Kina, sier Nikolajev.

Dan P. Neegaard

Russland mellom øst og vest

Det kinesiske eksempelet brukes av liberale og konservative kritikere i Russland når de kritiserer Putins politikk:

Nasjonalister og kommunister mener dette viser at Kinas statskontrollerte system fungerer bedre enn Russlands monopolkapitalisme.

Liberale og demokrater mener tallene illustrerer at Kina-strategien ikke fungerer og at Russland ikke må stenge døren mot Vesten.

THOMAS PETER / REUTERS

Myndighetene i Kina bruker slik statistikk for å fremstille sin politikk som vellykket og er tidligere blitt avslørt i å pynte på slike tall.

– Våre resultater er imponerende, sa Kinas statistikk-sjef Ning Jizhe da han la frem tallene på en pressekonferanse i Beijing.

Dessuten fanger ikke dette opp den store svarte økonomien, som utgjør 40–50 prosent i land som Russland og Ukraina.

På FNs Human Development Index, som baserer seg på tall fra 2015, ligger Russland fortsatt foran Kina på grunn av høyere bruttonasjonalprodukt per innbygger og høyere utdannelsesnivå.

KIM KYUNG-HOON / REUTERs

– De går kledd så stygt, men kjøper dyre ting

Visumfrihet, billig rubel og rimelige pakketurer er en viktig årsak til at så mange kinesere reiser til Russland. Moskovitter som Aftenposten møter, har et ambivalent forhold til flommen av kinesere.

Hva kineserne egentlig gjør i Moskva, er faktisk et lite mysterium for moskovittene. De spiser ofte på egne kinesiske restauranter, handler i butikker eid av kinesere og forsvinner raskt videre i et høyt tempo i egne busser.

– Kineserne er tiltrukket av det mystiske ved Moskva. Noen vil også se kommunismens opphav. Dessuten sier de at de ser på Russland og Kina som venner, sa den russiske Kina-guiden Anna Stepanova til avisen Afisha.ru.

– De går kledd så stygt, men likevel har de råd til kjøpe dyre ting, undrer en annen russisk guide til avisen.

– De er ganske uhøflige, de kommer alltid i store flokker og gir aldri driks, sier servitøren Olga til Aftenposten, som jobber på en restaurant ved Den røde plass. Hun vil ikke bruke etternavn eller bilde for ikke å miste jobben.

CHINA STRINGER NETWORK / REUTERS

Kan noe snu trenden?

En av de største og viktigste debattene i Russland foran presidentvalget i mars, er hva som må gjøres nå. Mange vanlige russere og eksperter forventer store endringer så fort valget er overstått.

Kreml forsøker på sin side å gi inntrykk av at situasjonen ikke er så dyster: Russere har fremdeles høyere inntekt, lengre utdannelse og enorme naturressurser som Kina trenger. Noen målinger viser også at russere ser lysere på fremtiden enn for ett år siden.

– Det største problemet er at dynamikken nå gjør at forskjellene bare vil øke, sier professor Igor Nikolajev til Aftenposten.

– Russland kommer ikke unna å gjøre store, strukturelle økonomiske reformer. Hvis ikke vil dette bli mye verre.