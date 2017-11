Trump har gjort egne rådgivere lamslåtte i #metoo-kjølvannet

I oktober i fjor dukket det opp en video der Donald Trump snakker svært nedlatende om kvinner. I videoen, som nå er 12 år gammel og først ble publisert av The Washington Post, omtaler Trump kvinner i svært vulgære ordelag.

– Når du er en kjent person, så kan du gjøre som du vil med dem, er blant uttalelsene hans i videoen som går under navnet «Access Hollywood». Det er i denne videoen han skal ha uttalt de famøse ordene «Grab ’em by the pussy. You can do anything.».

Her kan du se den omtalte videoen:

Trump var raskt ute og karakteriserte samtalen som «bare garderobeprat».

Nå er han imidlertid ikke helt sikker på om videoopptaket er ekte, skriver The New York Times.

Trump har gjentatt nektet for at han også har oppført seg upassende mot kvinner de siste årene. At han nå også har tatt opp saken med videoen og ønsker å si at det ikke er hans stemme, har lamslått rådgiverne hans, skriver The New York Times.

– Tror ikke de er min stemme

Ifølge avisen igangsatte Trump en etterforskning allerede før innsettelsesseremonien i januar.

– Vi tror ikke det var min stemme, skal Trump ha sagt til en republikansk senator, ifølge en som er kjent med samtalen mellom de to.

I forbindelse med #Metoo, som oppsto etter The New York Times avsløring av Hollywood-filmprodusent Harvey Weinsteins overgrep mot flere kjente kvinnelige skuespillere, har Trump flere ganger skrytt av kvinner som har stått frem med sine historier.

I de to månedene etterpå, har flere bransjer stått frem og fortalt om sine historier under emneknaggen #Metoo.

Skrytt av kvinner

Dette har også aktualisert Trumps forhold til videoen «Access Hollywood». Den siste tiden har han skrytt av kvinner som har stått frem med sin historie.