Han gikk i partiuniform og kalte romene for parasitter. Nå stiller han i presidentvalget.

21. februar 2018 ble den slovakiske journalisten Jan Kuciak og hans forlovede Mariana Kusnirova funnet drept med skuddsår i henholdsvis brystet og hodet.

Dobbeltdrapet utløste et skred av politiske konsekvenser i Slovakia.

Den 27 år gamle gravejournalisten gransket lyssky utbetalinger av EU-midler til italienere bosatt i Slovakia. I tillegg var Kuciak på sporet av forretningsforbindelser mellom italiensk mafia og en rådgiver hos Slovakias statsminister.

Reportasjen som ble publisert etter drapet, medførte store protester og demonstrasjoner mot sosialistregjeringen. Innenriksministeren og statsministeren gikk av.

Drapet og avsløringene har gått utover tilliten til regjeringspartiet. Spesielt de unge ser nå mot ytre høyre.

En undersøkelse omtalt i den slovakiske engelskspråklige avisen The Spectator i november, viste at elleve prosent av unge slovaker ville gi sin stemme til det høyreradikale partiet Vårt Slovakia om det hadde vært valg da.

Økning i oppslutning er på tre prosentpoeng fra valget i 2016 da partiet for første gang fikk seter i parlamentet.

De var dermed største parti i ungdomsmålingen, men undersøkelsen hadde samtidig en svært stor gruppe som ikke valgte parti.

I mars avholdes presidentvalg, og det høyreradikale partiets kandidat er Marian Kotleba, en tidligere nynazist.

Fakta: Slovakia Republikk i den østlige delen av Sentral-Europa. 1. januar 1993 ble republikken Slovakia selvstendig stat etter den tsjekkoslovakiske føderasjonen på fredelig vis ble oppløst. Slovakia har 5,4 millioner innbyggere, og 85 prosent av dem regner seg som etniske slovaker. Det største etniske mindretallet utgjøres av ungarere. Romene anslås til ca. to prosent. Det finnes også små innslag av ukrainere, rumenere, tyskere og polakker. KILDE: Store norske leksikon

Høyreekstreme i nasjonalforsamlingen

Marian Kotleba kom i første omgang inn i slovakisk politikk i partiet Slovakisk brorskap. Partiet opptrådte offisielt i Hlinka-uniformer, en milits som arbeidet for Holocaust i Slovakia under andre verdenskrig.

Slovakisk brorskap ble ifølge Reuters oppløst på grunn av anklager om hatefulle ytringer i 2006, og Kotleba sier nå at han ikke er nynazist.

Kotleba dannet senere partiet Vårt Slovakia, han skiftet fokus fra krigsretorikk til å jobbe mot landets romer, antikorrupsjon og anti-innvandring.

Kaller romene «parasitter»

I 2013 tok Kotleba over guvernørkontorene i Slovakias sjette største by, Banska Bystrica. Han lå ikke an til å vinne guvernørvalget, men ifølge The Guardian gikk liten valgdeltagelse i andre runde i hans favør. Han fikk 55 prosent av stemmene.

Noe av det første Kotleba gjorde da han tok over guvernørposten, var å erklære pressefolk uvelkomne. Han opprettet i stedet en egen redaksjon som produserer pamfletten med samme navn som partiet «Vårt Slovakia». I tillegg firte han EU-flagget. Kotleba anser både EU og NATO som terrororganisasjoner.

Temaene har dreid seg om motstand mot abort, homofili og romer. Kotleba har blant annet kalt folkegruppen parasitter.

Mens andre partier på ytre høyrefløy profitterer på innvandringsmotstand, har Kotleba fokusert på romer. Gruppen representerer to prosent av befolkningen i Slovakia.

Etter kommunisttiden har Slovakias romer falt utenfor arbeidslivet. Mangel på industrijobber har ført minoritetsgruppen inn i fattigdom, og kriminaliteten har økt. Kotleba har lovet å rydde opp uten å spesifisere hvordan.

Gjør det bra blant arbeidsledige

– En del unge vurderer å stemme på Kotleba i protest mot de etablerte partiene som er rammet av korrupsjonsskandaler, sier universitetslektor ved institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Eva Sarfi.

Hun er likevel ikke bekymret for at Kotleba skal vinne presidentvalget.

– Man trenger 50 prosent av stemmene. Slik valgmålingene ser ut nå, er det ikke engang noen fare for at han kommer til annen runde.

– Han klarte å bli guvernør i landets sjette største by?

– Det var fordi han stilte til valg der han kom fra. Ut over det har han ikke et sterkt nedslagsfelt, sier hun og legger til.

– Men han har klart å skaffe tilhengere ved å si at de sosiale problemene til de mange fattige rom best kan løses med mer disiplin, politi og strenge straffer.

I forbindelse med valget i 2016 gjorde Elisabeth Bakke, som er førsteamanuensis ved institutt for statsvitenskap ved UiO, en analyse av stemmefordelingen i Slovakia. Hun ble overrasket over hvem Kotleba nådde ut til.

– Partiet var overrepresentert blant de arbeidsledige, men de utgjorde likevel bare 5 prosent av partiets velgere, sier Bakke.

Hun mener oppslutningen blant menn, som var nesten to tredjedeler av Kotleba-velgerne, unge, studenter og arbeidere var minst like slående.

Bakke tror heller ikke Kotleba har en sjanse i presidentvalget. For å komme til annen valgomgang må han være blant de to kandidatene som får flest stemmer. På en måling nylig lå han på syvendeplass, men i et forholdsvis jevnt felt. På førsteplass: Maroš Šefčovič, visepresident i Europakommisjonen.