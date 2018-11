Mann døde etter haiangrep i Australia

Angrepet skjedde mandag ettermiddag. Mannen ble påført omfattende skader i beina og håndleddene, opplyser ambulansetjenesten i delstaten Queensland. 33-åringen var ute på et padlebrett da han ble angrepet i Cid Harbour, en bukt på en av Whitsunday Islands (Pinseøyene).

Etter angrepet ble mannen fløyet til sykehus, men livet sto ikke til å redde. Politiet opplyser tirsdag at han døde på sykehuset.

I september var det to haiangrep på to dager ved den samme bukten. En 46 år gammel kvinne ble kritisk skadet, men klarte seg etter å ha blitt angrepet 19. september. Dagen etter mistet en tolv år gammel jente det ene beinet da hun ble angrepet. Fire tigerhaier ble avlivet etter de to angrepene.

Før høstens tre haiangrep, har ingen mennesker blitt angrepet av hai i området siden februar 2010.

Whitsunday Islands ligger ved Great Barrier Reef, det enorme korallrevet som går langs den nordøstlige kysten av Australia og er et svært populært reisemål. Alle de tre som er angrepet de siste månedene, var turister fra andre deler av Australia.