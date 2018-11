47 opprørere er drept i kamper i sentrum av Hodeida natt til torsdag. Opprørerne ble angrepet av regjeringsstyrker og kampfly fra den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen.

Elleve medlemmer av regjeringsstyrkene ble angivelig også drept. En militærkilde i Hodeida sier landminer og skyttergraver fra opprørerne har bremset regjeringsstyrkenes offensiv i byen.

– Brudd på folkeretten

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty sa sent onsdag kveld at Houthi-opprørerne hadde inntatt posisjoner på taket til et sykehus i Hodeida.

Organisasjonen er nå bekymret for at pasienter brukes som menneskelige skjold mot koalisjonens luftangrep.

– At Houthi-opprørerne befinner seg på sykehusets tak er brudd på folkeretten. Likevel gjør ikke dette bruddet sykehuset, pasienter og medisinsk personell til rettmessige mål for koalisjonen, sier Samah Hadid i Amnesty.

Hun legger til at flere sivile er innlagt på sykehuset for å motta livreddende behandling.

– Enhver som angriper sykehus under slike forhold risikerer å begå krigsforbrytelser, sier hun.

Leger Uten Grenser opplyser samtidig at de behandler rundt 24 sårede sivile etter den siste offensiven, de fleste med skudd- og eksplosjonsskader.

Livsnerve

Kampene i Jemen begynte i 2014 da Houthi-opprørere tok kontroll over landets hovedstad Sana. En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot Houthiene for å nedkjempe dem. Over 10.000 mennesker er drept i krigen siden 2015, ifølge Verdens helseorganisasjon.

I løpet av den siste uka har jemenittiske regjeringsstyrker støttet av en saudiledet koalisjon sakte men sikkert tatt seg inn i havnebyen Hodeida.

Byen med vel 600.000 innbyggere er en av houthi-opprørernes siste bastioner langs rødehavets kyst. Den er også et knutepunkt for 80 prosent av alle forsyninger mer eller mindre all FN-koordinert nødhjelp som kommer til Jemen.

FN har kalt situasjonen i landet for verdens verste humanitære katastrofe.