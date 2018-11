– Vi ønsket et fullskala-møte mellom Vladimir Putin og Donald Trump i Paris. Møtet er nå avlyst etter sterkt påtrykk fra Frankrike. Det fortalte Putins rådgiver Jury Usjakov til russiske medier onsdag, ifølge Interfax. Russerne legger ikke skjul på at de er ganske misfornøyde med den beslutningen.

Den samme beskjeden skal franskmennene tydelig ha formidlet til amerikanerne.

– Frankrike skal aktivt ha kommunisert at både planlegging og gjennomføring av et slikt møte ville ta fokus vekk fra hovedbudskapet søndag, nemlig å markere at det er 100 år siden avslutningen av første verdenskrig.

– De to presidentene vil derfor kun ta sporadisk kontakt, sånn litt «på farten», mellom møter, ifølge den russiske talsmannen.

Fakta: Slik blir markeringen i Paris Klokken 11.00: Stor minnemarkering og seremoni ved Triumfbuen. Seremonien skjer på nøyaktig samme tidspunkt som våpenhvilen inntraff for 100 år siden, altså 11.11 klokken 11, i 1918. Klokken 13.00: Lunsj for statslederne i Elyséepalasset. Klokken 15.00: Angela Merkel vil åpne «Paris Peace Forum», en tredagers fredskonferanse med 900 deltagere. Erna Solberg vil holde tale søndag.

Norge stiller med «tre statsministre»

Gonzalo Fuentes, Reuters/ NTB scanpix

Etter en uke preget av en lang rekke markeringer for å minnes avslutningen av første verdenskrig vil hovedmarkeringen skje søndag.

Våpenhvilen mellom partene trådte i kraft klokken 11 den 11.11 i 1918. Nøyaktig på samme klokkeslett vil verdens ledere markere begivenheten med en storslått seremoni foran Triumfbuen i Paris.

Norge deltar med ikke mindre enn «tre statsministre»: nåværende regjeringssjef Erna Solberg og de tidligere statsministrene Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland. De to sistnevnte stiller i kraft av generalsekretær i NATO og generalsekretær i Europarådet.

Fakta: Første verdenskrig 1914–18 Drapet på den østerrikske tronarvingen Franz Ferdinand i Sarajevo i 28. juni 1914 blir regnet som utløsende årsak og starten på første verdenskrig. To hovedaktører sto mot hverandre: På en ene siden Frankrike, Russland og Storbritannia. På den andre siden Tyskland, Østerrike-Ungarn og Det osmanske riket. Nærmere 40 millioner mennesker mistet livet, blant dem mellom 15–20 millioner soldater. Krigen endret ikke bare Europa, men hele verden. Våpenhvilen inntraff klokken 11 den 11. november 1918. Da erkjente Tyskland nederlaget.

Macron: – Skremt av likhetene i mellomkrigstiden og i dag

Carolyn Kaster, AP/ NTB scanpix

Frankrikes president Emmanuel Macron har vært tydelig på at han har ønsket å bruke minnemarkeringene og den internasjonale oppmerksomheten til to ting: for det første å minnes fortiden, dernest å advare mot dagens nasjonalisme.

– Jeg er skremt av likhetene mellom tiden vi nå lever i og mellomkrigstiden. Nasjonalismen er en spedalskhet som brer seg over hele verden, advarte han i et radiointervju tidligere i uken.

Macron vil også bruke fredskonferansen som åpner søndag ettermiddag, til å hamre inn budskapet om at verden trenger mer internasjonalisme og globalt lederskap. Det vil han gjøre vel vitende om det er stor avstand mellom flere av aktørene i salen, som for eksempel mellom Trumps nasjonalisme og Macrons globalisme.

Kritikk fra alle kanter

Philippe Wojazer, AP / NTB scanpix

Frankrikes president Emmanuel Macron møter ikke kritikk bare fra stormaktene. Også internt i Frankrike har mange kritisert ham for å bruke anledningen til å blåse liv i sin egen skrantende popularitet. Denne uken har Macron reist på kryss og tvers nord i Frankrike til de gamle dødsmarkene på vestfronten, fra Verdun til Somme.

Dette er stedene der Macron tapte stort til Marine Le Pen og Nasjonal Front ved siste valg, plasser preget av høy arbeidsledighet og forfall.

– Macron skal besøke 17 byer, og hvert stopp vil bli en anledning til å diskutere problemene i disse områdene, fortalte en rådgiver for Macron.

Macron fortsetter å falle på både popularitets- og partimålinger. Denne uken viste en måling fra YouGov at Macrons popularitet nådde et nytt bunnmål med 21 prosent. Samtidig viste en måling at Marine Le Pens parti, som har byttet navn fra Nasjonal Front til Nasjonal Rally, for første gang er større enn Macrons parti En Marche.

De siste ukene har Macron også blitt utsatt for en voldsom rykteflom. En uventet ferie samt flytting av viktige møter skulle indikere at presidenten var utbrent. Etter en uke med spekulasjoner slo han tilbake mot ryktene:

– Jeg har det fint, så ikke vær bekymret. Som alle andre verdsetter jeg et balansert familieliv og holder fast i tidligere vaner, sa Macron til nyhetsbyrået AFP.