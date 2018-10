Tungt å svelge for vineksperter: Må ta blindtest om igjen etter jukseskandale

54 fremadstormende vinkelnere møtte den første uken i september til en siste test i St. Louis i Missouri. I løpet av en knapp halvtime skulle de med bind for øynene smake seks viner.

For å bestå måtte de gjenkjenne druesorter, hvilken region vinen kom fra og vinens årgang. Færre enn halvparten, 24, kom seg gjennom flaskehalsen og besto prøven. Dermed fikk de den høythengende tittelen master sommelier – noe ca. bare 250 personer i verden hadde fra før.

The Court of Master Sommeliers welcomes the class of 2018! Congratulations to 24 new Master Sommeliers! #MSDiplomaExam pic.twitter.com/BA9kNk22zy — Master Sommelier US (@MasterSommUS) September 5, 2018

Lekket informasjon

En måned senere ble imidlertid de nye titlene inndratt. Organisasjonen som utdanner ekspertene, The Court of Master Sommeliers, oppdaget at en av dem som holdt prøven, hadde lekket informasjon om vinene. Dermed må alle – unntatt en som tok testen i fjor, men fikk tittelen i år – ta prøven om igjen. De som strøk, får også prøve en gang til.

Sinne og skuffelse

– Jeg kan ikke si noe som fjerner skuffelsen og sinnet som våre kandidater føler, sier styreformann Devon Broglie i en uttalelse.

Han forstår at beslutningen er en drøy munnfull for dem som besto eksamen. Broglie påpeker likevel at det er viktig ikke å redusere respekten for tittelen og at de derfor tar saken alvorlig.

Master-tittelen er den øverste av fire titler organisasjonen har. Mange bruker årevis på å komme seg gjennom programmet, og det koster rundt 10.000 kroner hver gang å gå opp til eksamen.

Dan P. Neegaard

– Blindsmaking ikke trylling

– Er det viktig at vinkelneren din kan slikt som de gjør i denne testen?

– Er det viktig at legen din kan gjenkjenne et brudd på et røntgenbilde? Dette er et fag, og disse opererer på toppnivå. Hvis hun skal kunne finne en korrekt vin til deg, må hun vite endel om vinene, sier Ingvild Tennfjord, Aftenpostens vinanmelder.

– Hvor vrient er dette?

– Noen mener at blindsmaking er en slags trylling, men det er det ikke. Det er en slags blanding av sansing og logikk. Testen for å bli Master Sommelier består i tillegg av en praktisk prøve og en teoriprøve og har svært høy vanskelighetsgrad, sier Tennfjord.

– Som olympiske deltagere

Karen MacNeil, forfatter av The Wine Bible, sier til den amerikanske radiokanalen NPR at en vinkelner som består eksamen, kan doble eller tredoble lønnen sin. Hun påpeker at det ikke uten videre er enkelt å ta prøven om igjen, slik det kan være med en teoretisk test der man kan pensum.

– En slik eksamen er mer som å være en profesjonell idrettsutøver. Hele kroppen din må være beredt den dagen. Så selv om disse kandidatene utvilsomt kan sine saker, må de igjen være klare til å prestere som olympiske deltagere, sier hun.

– Setter ekteskap på pause

Morgan Harris er den eneste av årets elever som beholder tittelen siden han tok blindtesten i fjor. Til The Washington Post forteller han at det tok ham fire år.

– Det finnes folk som har satt forhold, ekteskap og det å være forelder for barna sine på pause for å sikre sin suksess, sier han og vedgår at det høres sprøtt ut.

Hvilken åsside druene vokste

Vinanmelder Jane MacQuitty i britiske The Times synes saken minner litt om storm i et vinglass.

– Det å være en god vinkelner handler om din evne til å være entusiastisk og sympatisk. Gjestene må ikke føle seg nedlatende behandlet. Dette er like viktig som å vite i hvilken åsside druene vokste eller hvilken gjæringsprosess som ble benyttet, sier hun til sin egen avis.

Rød eller hvit?

