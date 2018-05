59 representanter stemte for Pasjinian, mens 42 stemte mot.

Titusener av demonstranter har den siste uka lammet Armenias hovedstad Jerevan, og onsdag toppet det hele seg med en generalstreik.

Bakgrunnen var at et flertall i nasjonalforsamlingen hindret at Nikol Pasjinian ble utnevnt til statsminister 1. mai, til tross for at han var eneste kandidat.