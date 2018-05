USAs utenriksminister vil gi Nord-Korea sikkerhetsgarantier

Pompeo møtte Nord-Koreas leder Kim Jong-un i forrige uke i Pyongyang, blant annet som ledd i forberedelsene til toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump i Singapore 12. juni.

Trumps mål er å overtale Nord-Korea til å kvitte seg med atomvåpnene på permanent basis, mot at USA hjelper det fattige landet med økonomisk utvikling.

På spørsmål han ble stilt i TV-programmet Fox News Sunday om det betyr at USA forsikrer Kim om at han kan forbli ved makten om han går med på USAs krav, svarte Pompeo at USA må gi ham sikkerhetsgarantier.

Pompeo kom ikke med flere detaljer, men kommentaren kan tyde på at USA gir Nord-Korea samme type sikkerhetsgarantier som landet tidligere har krevd.

Nord-Korea kunngjorde lørdag at alle tunnelene i testområdet for atomvåpen i det nordøstlige Nord-Korea skal ødelegges innen to uker, i god tid før toppmøtet. Pompeo kaller det et viktig skritt på veien.

John Bolton, som er nasjonal sikkerhetsrådgiver, gjør det klart at en avtale må innebære at alle atomvåpen og anrikingsmekanismer for uran og plutonium må demonteres og fraktes til USA, og at det samme gjelder landets ballistiske missiler.

Nord-Korea har fra før gjort det klart at de trenger atomvåpen for å avverge det de mener er USAs mål om å kvele økonomien deres og styrte regimet. Det er fortsatt uklart om Kim til syvende og sist vil gi fra seg våpnene han trolig mener er regimets eneste garanti for overlevelse.