EU lader våpnene for handelskrig med Trump

– Vi har forberedt oss på denne situasjonen i lang tid, sier EU-kommisjonens talsmann Alexander Winterstein.

Kommisjonens leder, Jean-Claude Juncker, sier at EU vurderer å innføre importtoll på produkter som Harley-Davidson motorsykler, Bourbon og Levis-bukser. Dette framgår av en twittermelding fra Junckers talsmann til tyske medier.

Ifølge Winterstein er EU er klar til å reagere raskt, besluttsomt og proporsjonalt hvis Trump går videre med torsdagens utspill om å innføre importtoll på stål og aluminium.

Kunngjøringen har skapt frykt for en global handelskrig, der stadig nye tollmurer settes opp.

Geert Vanden Wijngaert / TT / NTB Scanpix

Har listen klar

Offisielt vil ikke EU svare på hvilke mottrekk de planlegger. Men anonymt forteller en tjenestemann at EU-kommisjonen allerede har en liste klar over amerikanske produkter som kan få høyere toll hvis Trump gjør alvor av truslene.

Listen består av omtrent en tredel stålprodukter, en tredel jordbruksprodukter og en tredel andre produkter. EU-kilden ønsker ikke å presisere nærmere hvilke produkter som ligger i den tredje kategorien.

En beslutning om å gå videre med mottiltakene kan bli tatt allerede onsdag neste uke. EU-kommisjonen holder da sitt ukentlige møte.

Tiltakene er allerede blitt diskutert med EUs medlemsland, senest denne uka på et uformelt handelsministermøte i Sofia, og samtalene vil fortsette de nærmeste dagene.

Det internasjonale pengefondet er kritisk

Det internasjonale pengefondet (IMF) sier president Donald Trumps utspill om økt toll på stål og aluminium vil skade så vel USA som den globale økonomien.

IMF-talsmann Gerry Rice sa at de varslede økningene ikke bare vil skade handelen utenfor USA, men også påføre amerikansk økonomi skade.

Han sa at tiltakene øker bekymringen for at andre land også kan bruke nasjonal sikkerhet som begrunnelse for å rettferdiggjøre vide importrestriksjoner.

IMF anmoder sterkt alle land om å løse handelskonflikter uten å gå til slike ytterligheter.

Avstår fra krigserklæring

Trump selv skrev fredag på Twitter at en handelskrig bare vil være av det gode, og at den også vil være «lett å vinne».

EU vil på sin side ikke komme med noen krigserklæring.

– Det er ikke sånn vi gjør det i Europa. Og jeg kommer ikke til å bruke Twitter heller, sier Winterstein.

Den anonyme kilden advarer likevel mot å misforstå.

– Selv om det er enkelte ord vi ikke bruker, er vi klare. Og vi vil svare. Vi vil ikke sitte i ro mens våre interesser rammes av tiltak vi mener er fullstendig grunnløse.