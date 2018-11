– I nyhetssendingen vår klokken 10 har vi opplyst om at Nedim Yasar har avgått ved døden, sier administrerende direktør og sjefredaktør Jørgen Ramskov i Radio24syv til Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladet var Yasar på vei hjem fra en lanseringsfest for sin egen bok da drapet skjedde.

Bare få timer før han ble skutt, ga han et lengre intervju til avisen Jyllands-Posten, skriver avisen på Twitter.

Nedim Yasar gav interview til Jyllands-Posten få timer før, han blev skudt: »Jeg får trusler hver eneste dag« https://t.co/3GhF4nUlKw pic.twitter.com/WOLrBXw8Kr — Jyllands-Posten (@jyllandsposten) November 20, 2018

Politiet fikk melding om skyteepisoden i Københavns Nordvestvarter klokken 19.38 mandag kveld. De opplyste mandag kveld at tilstanden til skuddofferet var kritisk.

Var gjengleder, bodde på hemmelig adresse

Yasar jobbet som programleder for radiokanalen Radio24syv.

Han var tidligere gjengleder for gjengen Los Guerreros. Han forlot gjengen i 2012. Boken som blir sluppet tirsdag skal handle om Yasars liv i gjengmiljøet, og veien ut.

I forbindelse med at han forlot gjengmiljøet bodde Yasar på hemmelig adresse. Ekstra Bladet skriver at dette skyldtes hans frykt for å bli oppsøkt av personer med tilknytning til det kriminelle miljøet.

Mandag ga han også et intervju til dansk TV 2 om sitt farvel til bandelivet.

– Jeg ser meg stadig over skulderen, uttalte han til kanalen.

Yasar sa det var utstiktene til å bli far som gjorde at han gikk ut av gjengmiljøet.

– Da jeg fikk viste at jeg skulle få en sønn, ble jeg engstelig for at han ville se på meg som jeg så på min egen far, sa han blant annet til TV-kanalen.