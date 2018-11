Boris Johnson vil stemme mot brexitavtale

Onsdag skal den britiske regjeringen møtes for å ta stilling til utkastet til en skilsmisseavtale mellom Storbritannia og EU. Johnson har allerede gjort det klart overfor BBC at han skal stemme mot avtalen.

Den tidligere utenriksministeren mener avtalen, slik den står nå, vil gjøre Storbritannia til en «vasallstat». Vasallstater var i middelalderen betegnelsen på områder med begrenset selvstyre som ofte måtte adlyde ordre fra en annen stat.

– Uakseptabelt

Johnson sier avtalen vil føre til at Storbritannia må implementere lover og reguleringer som blir vedtatt i EU, uten at de har mandat til å stemme mot dem. Også Norge har en slik avtale med EU gjennom EØS-avtalen.

– Det er fullstendig uakseptabelt for alle som tror på demokrati, sier Johnson til kanalen.

Johnson, som trakk seg fra regjeringen i protest da May la frem sin brexitplan før sommeren, håper at hans kolleger råder statsminister Theresa May til å si at dette er en avtale Underhuset og det britiske folket ikke kan godta.

Regjeringsmedlemmer vil få tilgang på avtalen før møtet begynner klokken 15 norsk tid. May startet allerede tirsdag kveld med én-til-én-møter med ministrene for å gi dem informasjon om utkastet.

Støtter avtalen

Labour-leder Jeremy Corbyn skriver på Twitter at han ikke har sett detaljene i avtalen, men sier det utvilsomt er en god avtale for Storbritannia. Han gjør det imidlertid klart at dersom avtalen ikke støtter opp under hele landet, vil de stemme mot den.

Corbyn og fire andre partiledere har sendt et brev til May hvor de blant annet ber om at avtalen blir diskutert lengre enn når andre politiske saker blir tatt opp, ettersom dette er en særs spesiell sak.

Hastemøte

Den store uenigheten i avtalen har vært irskegrensen. Tirsdag kveld innkalte den irske statsministeren Leo Varadkar regjeringen til hastemøte onsdag morgen. Statsministerens talsmann sier samtidig at Irland vil gi den britiske regjeringen tid og rom til å vurdere utkastet til avtale.

Den briske regjeringen skal på sitt møte vurdere utkastet og «vurdere de neste skrittene».

Håpet til Storbritannia og EU har vært å bli enige om et avtaleutkast i tide til å kunne innkalle til et ekstraordinært brexittoppmøte i Brussel før G20-toppmøtet i Buenos Aires, som begynner fredag 30. november.