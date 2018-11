Netflix satte opp israelske gateskilt i jordansk gate – nå krever jordanere forklaring

Netflix fyrer opp under konflikten i Midtøsten når det jobbes med innspillingen til et nytt Netflix-prosjekt i Jordan. I landets hovedstad Amman, er nemlig hovedgaten Rainbow Street transformert til en israelsk gate. Ifølge The Times of Israel skal handlingen i prosjektet nemlig være lagt til Tel Aviv, hovedstaden i Israel.

Hovedgaten huser en rekke butikker, restauranter og kafeer og er kjent som hjertet av Amman. At gaten i forbindelse med Netflix-innspillingen er utstyrt med israelske gateskilt og bilskilt er ikke gått upåaktet hen i lokalsamfunnet.

Et vitne på stedet forteller til The Telegraph om hvordan gaten ble totalt stengt fredag i forrige uke, og fylt av folk kledd som soldater og flyktninger.

«En farse»

I kjølvannet av innspillingen har debatten rast i sosiale medier. Flere innbyggere i Jordans hovedstad krever protester. En jordaner betegner det hele som en «farse» på Twitter og krever forklaring.

: الأمانة ل"الغد": لا علم لدينا بأن القائمين على فيلم يصور في #عمّان على أنه في "تل أبيب" سيغيرون أسماء الشوارع إلى "العبرية"#سؤال

متى اﻷمانه تعلن مسؤوليتها ؟

كل حادثه لا علم تخلي مسؤوليتها ولا علم لها !!! pic.twitter.com/V7Q7iPrjCp — خربشة وطن (@home_jor) November 17, 2018

«Vi vil ikke akseptere at Amman blir brukt for å promotere den sionistiske fienden», skriver Twitter-brukeren.

I flere tilfeller har aktivister møtt opp i området der innspillingen foregår, for å protestere mot produksjonen av prosjektet.

«Fredelige protester»

Omkledningen av Rainbow Street føyer seg i rekken av problematiske forhold mellom Jordan og Israel. Jordan har diplomatiske samarbeidsrelasjoner med Israel, men mange jordanere har likevel en fiendtlig eller negativ holdning til nabolandet.

Ifølge The Jerusalem Post har en talsmann for Netflix bekreftet at selskapet kjenner til debatten som har oppstått i forbindelse med innspillingen.

Talsmannen poengterer i denne sammenhengen at protestene har vært «fredelige og fattet».

Billigere produksjonskostnader i Jordan

Ifølge The Telegraph er det The Royal Film Commission i Jordan (RFC) som er ansvarlig for at Netflix fikk godkjennelse til å produsere prosjektet i Amman. RFC forklarer det hele med at produksjonen av filmen i utgangspunktet ble godkjent som en amerikansk, og ikke en israelsk, film i Amman.

Det kan tenkes at motivet for å gjøre hovedgaten i Amman om til en gate i Tel Aviv ligger i lavere produksjonskostnader i Jordan sammenlignet med Israel. Det er ikke unormalt i film- og tv-bransjen at innspilling foregår i byer alternative til der handlingen foregår, på grunn av lavere produksjonskostnader.

The Royal Film Commission skriver selv på sine nettsider at TV- og filmproduksjon i Jordan kan medføre mellom 10 og 20 prosent rabatt på utgiftene deres i landet i løpet av produksjonstiden.