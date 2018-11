Kong Harald og dronning Elizabeth på 100-årsjubileum i London

Dominic Lipinski / AP / NTB scanpix

Foreningen har som formål å fremme forståelse mellom Storbritannia og Norge, og gjennom ulike foredrag og kulturarrangementer ønsker foreningen å bidra til økt kunnskap om hverandres land og livsstil.

Både kongeparet og kronprinsparet var dagen i forveien på storslått fest i Buckingham Palace for å feire prins Charles' 70-årsdag. De to kongehusene har et tett bånd.

– Vi er familie og vi snakker jo om alt mulig. Det er et godt forhold mellom Storbritannia og Norge, også fra før krigens dager, men særlig etter krigen. Da ble vi smeltet sammen, nesten til ett land. De tok imot nordmenn her på en veldig bra måte, sa kong Harald til NRK etter at de to monarkene hadde snakket sammen over en kopp te.

Under besøket hos Anglo-Norse Society fikk kong Harald og dronning Elizabeth en omvisning, og møtte også studenter som har fått støtte gjennom foreningens stipendordninger.

Dronning Sonja var torsdag morgen ikke helt i form, og uteble derfor fra markeringen.