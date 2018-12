President George H.W. Bushs hjelper den siste tiden, den gule labradoren Sully, følger presidentens kiste på den siste reisen til Washington og tilbake til Houston.

Jim McGrath, Bushs talsmann, postet bildet som viser en hund som savner eieren sin, på Twitter sent søndag kveld. McGrath ga bildet navnet «Mission complete» - oppdrag utført.

Sully er utdannet som hjelpehund og har vært hos Bush siden hans kone døde tidligere i år. Etter at hunden har fulgt sin eier på den siste reisen, skal den være til hjelp og støtte for krigsveteraner på Walter Reeds National Military Medical Center.

Først Capitol Hill

Mandag ankommer kisten Washington der den plasseres inne kongressbygningen, nærmere bestemt i rotunden på Capitol Hill. Her blir han liggende fra mandag til onsdag.

Onsdag er det statsbegravelse i the National Cathedral. Dette blir også en nasjonal sørgedag.

Deretter blir kisten returnert til Houston og St. Martin’s Episcopal Church, den lokale kirken til Bush og hans kone. Her vil det være mulig med en siste hilsen, før en privat begravelse torsdag kl. 11, amerikansk tid.

Videre blir kisten transportert til president Bushs bibliotek ved Texas A & M University. Denne reisen går med tog, og toget er for anledningen malt i fargene og nummeret presidentflyet Air Force One hadde under Bushs regjeringsperiode.

Bush vil bli begravet i familiegraven, sammen med sin kone og deres datter Robin. Hun døde av leukemi tre år gammel. Barbara Bush døde i april i år. De to var gift i 73 år, lengre enn noe annet amerikansk presidentpar.