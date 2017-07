Trumps kommunikasjonssjef med vulgær tirade om presidentens næreste medarbeidere

I en oppsiktsvekkende samtale med magasinet The New Yorkers Ryan Lizza går kommunikasjonssjefen til knallharde angrep på nære medarbeidere i Det hvis hus.

«Han startet med å true med å sparke hele kommunikasjonsstaben i Det hvite hus. Det eskalerte derfra», skriver Lizza om den uvanlig fargerike telefonoppringningen.

«Reince er en jævla paranoid schizofren, en paranoiker», sa Scaramucci om stabssjef Reince Priebus, i teorien den mektigste i Det hvite hus etter presidenten.

Stadig mer intens konflikt

Scaramucci og Priebus har lenge vært i konflikt med hverandre. Konflikten har tilsynelatende eskalert etter at Scaramucci startet i jobben i Det hvite hus forrige uke.

Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Stabssjefen var mot at den tidligere Wall Street-toppen skulle bli kommunikasjonssjef. Nå anklager Scaramucci Priebus for å stå bak en lekkasje om en middag Trump deltok i.

Steve Bannon, Trumps sjefstrateg, blir beskyldt å ikke gjøre annet enn å fremme sine egne interesser.

– Jeg er ikke Steve Bannon, jeg prøver ikke å suge min egen pikk, sa kommunikasjonssjefen.

Hverken Bannon eller Priebus har så langt uttalt seg om angrepene fra kollegaen.

Trump-administrasjonen gikk på en smell i natt: Alle trodde McCain skulle redde Trump. I stedet ga han presidenten et knusende nederlag.

Rasende over middagsavsløringer

Scaramucci ringte opp journalisten for å uttrykke sin misnøye med en tweet der Lizza skrev at en høytstående kilde i Det hvite hus hadde fortalt at Scaramucci deltok i en middag med presidenten, førstedamen Melania Trump, Fox News-programlederen Sean Hannity og Bill Shine, en tidligere Fox News-topp.

– Hvem lekket det til deg? sa kommunikasjonssjefen til Lizza, som svarte at han ikke kunne avsløre hvem som var kilden.

– Det jeg skal gjøre, er å sparke alle i kommunikasjonsavdelingen og starte på nytt, sa Scaramucci, før han appellerte til New Yorker-journalistens patriotisme og igjen ba om å få vite hvem som fortalte om middagsselskapet.

– Du er en amerikansk statsborger, og dette er en stor katastrofe for landet. Så jeg ber deg, som en amerikansk patriot, gi meg et hint om hvem som lekket dette.

AP / NTB scanpix

Truet med å drepe dem som lekker

– Jeg har lyst til å drepe alle de jævlene som lekker, og jeg vil få presidentens agenda tilbake på rett kjøl, fortsatte Scaramucci, alt ifølge The New Yorkers gjenfortelling av episoden.

Han anklaget så flere av kollegene i Det hvite hus for å stå bak ulovlige lekkasjer som vil bli straffeforfulgt av det føderale politiet FBI og justisdepartementet.

Trump dolker sin egen justisminister i ryggen. Målet kan være å kvitte seg med Russlandsetterforsker.

Litt senere skrev kommunikasjonssjefen på Twitter at han mener Priebus er en av dem som lekker og som vil bli straffeforfulgt, blant annet for angivelig å ha lekket opplysninger om Scaramuccis forretninger til Politico. Det viste seg senere at opplysningene kom fra offentlig tilgjengelige kilder.

«I lys av lekkasjene av informasjon om mine finanser, som er en forbrytelse, vil jeg kontakte @FBI og @TheJusticeDept #swamp @Reince45», het det i Scaramuccis tweet. Den ble slettet senere.

/Kevin Lamarque / Reuters / NTB scanpix

Lover å ikke gi seg

I en twittermelding etter at reaksjonene på intervjuet begynte å sirkulere, ber ikke Scaramucci om unnskyldning. Han innrømmer imidlertid at han av og til bruker «fargerikt språk», skriver NTB.

«Jeg skal forsøke å legge bånd på meg, men ikke gi opp den iherdige kampen for å fremme president Trumps agenda», skriver Scaramucci.

Trump-talskvinne Sarah Huckabee Sanders sier at presidenten «liker slik konkurranse» mellom sine ansatte og «oppmuntrer til det».

Som kommunikasjonssjef er Scaramucci Sanders’ sjef. Vanligvis er kommunikasjonssjefen underlagt stabssjefen i Det hvite hus, men Scaramucci svarer direkte til Trump.