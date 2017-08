Libya presser bort skip som plukker opp båtflyktninger

– Dette er en dramatisk avgjørelse. Vi frykter at flere mennesker vil dø som resultat, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

Redningsbåten deres, «Vos Hestia», er nå på vei til kai i Malta, mens konsekvensene av stansen i redningsoperasjoner blir vurdert av organisasjonen i den stadig endrede situasjonen i Middelhavet.

Havområdet Libya nå gjør krav på, regnes som internasjonale farvann.

I juli skrev vi om «Generasjon Identitet». De patruljerer med et eget skip utenfor Libya for å hindre migranter fra å komme seg til Europa.

Libya er et hovedland for migranter med kurs for Europa

– Allerede for liten kapasitet til å plukke opp folk

Redd Barna er også bekymret for at andre aktører som har operert i farvannet som Libya nå tar kontroll over, også kommer til å stanse sine operasjoner. Det betyr at kapasiteten til å redde migranter på vei over havet blir kraftig redusert.

– Kapasiteten til å plukke opp folk er allerede for liten. Dette gjør situasjonen enda verre, sier Hegna.

Mer enn 2.200 mennesker har druknet i år i forsøket på å krysse Middelhavet.

I fjor døde 4.500 mennesker på den samme ferden.

Rettet mot hjelpeorganisasjonene

Libya kunngjorde denne uken at landet etablerer en søke- og redningssone like ved kysten. Regjeringen beordret samtidig frivillige organisasjoner i området til å holde seg unna fordi det kan være farlig å oppholde seg der.

Marinen i det konfliktfylte nordafrikanske landet legger ikke skjul på at ordren er rettet mot hjelpeorganisasjonene som berger mennesker i nød på vei over Middelhavet.

– Vi vil sende et klart budskap til alle dem som krenker libysk suverenitet og mangler respekt for kystvakten og marinen, sa general Ayoub Qassem til pressen i Tripoli torsdag.

Leger Uten Grenser stanser også redningsoperasjoner

Tidligere i dag ble det også meldt at Leger Uten Grenser (MSF) har stanset sine redningsoperasjoner i Middelhavet.

Libya er inngangen til Europa for dem som flykter fra krig, sult og forfølgelse på det afrikanske kontinentet. Hundretusener av mennesker har gjort den farlige reisen over Middelhavet til Italia fra det konfliktfylte nordafrikanske landet i løpet av de siste årene.

Leger Uten Grenser og andre frivillige organisasjoner har fordømt handlingene til Libya og EU, som har fattet nye tiltak for å forhindre folk i å krysse Middelhavet.

MSF mener de europeiske statene og libyske myndigheter blokkerer menneskers mulighet til å komme i sikkerhet.

Rebecca Shirin Jafari

Vil ha norske myndigheter på banen

Line Hegna i Redd Barna mener at norske myndigheter nå må engasjere seg for å bedre situasjonen. Både gjennom dialog med Italia, for å få dem til å ta større ansvar for migranter som kommer, og med Libya.

– Det er krevende, siden Libya er en ustabil stat, men det er helt nødvendig. Det at et land flytter sine grenser på den måten er ikke noe de kan bestemme ensidig, og det må tas opp internasjonalt, sier Hegna.

Aftenposten har vært i kontakt med Utenriksdepartementet, men har foreløpig ikke fått noen kommentar til saken.