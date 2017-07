Trump vil sette «Amerika først», Storbritannia er oppslukt av Brexit. Trenger Norge en ny bestevenn?

– Den globale ordenen er i ferd med å endres, det er det ingen tvil om. Ingen land er lenger i stand til å diktere utviklingen. Samarbeid blir viktigere, men vanskeligere, sier Ulf Sverdrup, direktør i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Fredag skrev Aftenposten om hvordan USA, Norges viktigste allierte gjennom mange tiår, har trukket seg tilbake på den internasjonale arenaen under president Trump.

– Det er et fravær av geopolitisk lederskap. Det er et vakuum, og verden hater vakuum, sier Ian Bremmer, direktør i selskapet Eurasia Group, i en analyse publisert i forbindelse med G20-møtet i Hamburg.

Utviklingen kan få stor betydning for land som Norge.

– Norge er en liten åpen økonomi, og vi er veldig avhengige av at det finnes en internasjonal orden med internasjonale spilleregler. Hvis ikke kan man bli et offer for stormaktenes spill, sier Sverdrup.

Flere ben enn NATO

Henrik Thune, direktør ved NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning, mener Norge trenger flere ben å stå på.

– NATO og USA kommer til å være viktige også fremover, men kan ikke lenger være den eneste bærebjelken. Vi må ivareta sikkerheten vår også med andre partnere, og veve en mer finmasket sikkerhetsvev, sier han.

Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal mener Norge bør søke et tettere utenrikspolitisk samarbeid med land i Europa.

– Vi lever i en usikker tid og kjenner fortsatt ikke alle følgene av presidentvalget i USA. Vi kan håpe på at Trump faller på plass i den atlantiske folden, men et sterkere fellesskap med Europa er å foretrekke. Det er en forsikringspremie, sier Godal.

Han trekker særlig frem Tyskland som en nøkkelpartner.

– Tyskland har en genuin interesse for Norge og har hatt det i et par hundre år. Forholdet er allerede en bærebjelke i norsk utenrikspolitikk, men blir enda viktigere med Brexit og Trump, sier Godal, som var norsk ambassadør til Tyskland i fire år.

Merkel inviterte Norge

Det er nettopp Tyskland som er grunnen til at Norge denne uken deltok på et G20-møte for aller første gang. Angela Merkel inviterte Norge med som gjesteland, sammen med Nederland.

– De har vært en støttespiller for Norge ved mange korsveier, for eksempel i EU- og EØS-forhandlingene, sier Godal.

Forsker Henrik Thune mener potensialet som ligger i et partnerskap med Tyskland historisk har vært «litt oversett».

– Økonomisk og verdimessig er Tyskland det av de store landene i Europa som er nærmest oss, sier han.

Mindre interessant Storbritannia?

Også Espen Barth Eide, en av favorittene til å bli utenriksminister dersom Arbeiderpartiet vinner valget til høsten, har uttalt at Norge fremover «må legge mer vekt på noen venner vi ikke har lagt så mye vekt på». Overfor Klassekampen trekker han frem Tyskland, Norden og Nederland som eksempler. Han kaller Storbritannia «litt forvirret».

Bjørn Tore Godal mener det ikke er gitt at britene blir en nærmere alliert for Norge bare fordi de snart er på utsiden av EU.

– Vi er en lillebror i forhold til Storbritannia, og de tenker mest på sine egne interesser. Det virker ikke som det er noe sentralt anliggende å bistå Norge, sier Godal.

Vil tettere på Kina og Russland

Thune i NOREF mener Norge må gå enda bredere ut og jobbe for en tett dialog og nærere kontakt også med Kina og Russland.

– En slik balansert stormaktspolitikk ligner den rollen Norge hadde under den kalde krigen. Vi har en kjempeinteresse av å forsøke å redusere gnisningene mellom stormaktene, sier Thune.

Han understreker at det er vanskelig å ha et godt forhold til autoritære makter, samtidig som man holder menneskerettighetsfanen høyt.

– Dette er et virkelig stort dilemma, verdier versus sikkerhet, og det vil bli enda mer krevende fremover. Det er umulig å gjøre begge deler fullt ut, sier Thune.

Sverdrup i NUPI mener båndene til USA fortsatt kommer til å være helt sentrale.

– Det er viktig å se lenger enn den sittende presidenten. Faktum er at det ikke er så mange alternativer til NATO-samarbeidet for Norge, sier Sverdrup, som samtidig sier er det naturlig å «forsterke det tette samarbeidet vi har med Europa».

Solberg: Har ikke oversett Tyskland

Statsminister Erna Solberg sier Norge tar konsekvensen av endringene i maktbalansen i verden.

– Det betyr at vi må bygge flere nettverk og strategiske partnerskap. Innenfor NATO er vi en god alliert, men vi fordyper samarbeidet med noen land, slik som USA og Tyskland, sier Solberg.

I en tale hun holdt i den norske sjømannskirken i Hamburg før G20-møtet, omtalte hun tyskerne som «Norges viktigste partner i Europa».

– Denne regjeringen har ikke oversett Tyskland. Vi har jobbet systematisk på en rekke områder, sier Solberg og viser blant annet til Norges beslutning om å kjøpe nye ubåter fra den tyske produsenten ThyssenKrupp.

– Føler du at USA deler de samme verdiene som Norge og kjemper for de samme målene?

– På mange områder har vi de samme verdiene, men det er klart at hver president har ulike prioriteringer. Trump har noen poenger han ønsker å gi veldig tydelig beskjed om, men jeg opplever at USA er mer enn Donald Trump, sier Solberg, som gjør det klart at USA fortsatt er «Norges viktigste militære alliansepartner».

