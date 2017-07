Det var mens Donald Trump var ute for å samtale med andre statsledere, at Ivanka en kort stund tok farens plass mellom verdensledere som Kinas Xi Jinping, Tyrkias Recep Tayyip Erdogan, britiske Theresa May og Tysklands statsminister Angela Merkel.

Episoden ble kjent fordi et medlem av den russiske delegasjonen tvitret et bilde. Tweeten ble senere slettet.

Var G20-møtet en suksess? De andre landene isolerte USA i klimaspørsmålet, men G20-lederne unngikk sammenbrudd

Skjermdump Twitter/@LanaLukash

Å la et familiemedlem ta presidentens plass ble møtt med hevede øyenbryn og nye anklager om nepotisme. Den amerikanske analytikeren Anne Applebaum er sterkt kritisk til at «en ikke-valgt, ukvalifisert, uforberedt sosietetskvinne fra New York» blir ansett som «den beste til å representere Amerikas nasjonale interesser».

Because an unelected, unqualified, unprepared New York socialite is the best person to represent American national interests https://t.co/hmRCfwebCc — Anne Applebaum (@anneapplebaum) July 8, 2017

– Amerikanere, dette er ikke normalt!

Flere erfarne diplomater uttalte også at opptrinnet som skjedde på G20-møtet lørdag, er svært uvanlig. Spesielt fremheves den tidligere forretningskvinnen og modellens begrensede erfaring i internasjonal storpolitikk. Flere kritiserer nå Det hvite hus for å ikke vise respekt for diplomatiske protokoller.

Tidligere NATO-ambassadør, Nicholas Burns, sier til Washington Post at det vanligvis er utenriksministeren som tar over plassen til presidenten på slike møter.

Burns har jobbet som diplomat under administrasjonene til både Bill Clinton og George W. Bush. Å følge protokoll blir sett på som viktig for å sende et klart budskap om hvem som har makt i landet, sier han. Presidentens autoritet blir ikke automatisk overført til familiemedlemmer, påpeker Burns.

Michael McCaul, den tidligere amerikanske ambassadøren i Russland under Obama-administrasjonen, mener også hendelsen er merkelig.

– Jeg kan fortsatt ikke tro at presidentens datter satte seg på presidentens plass under et G20-møte. Amerikanere, dette er ikke normalt! tvitret han lørdag.

Fikk du med deg denne? Her er noen uhøytidelige høydepunkter fra G20-møtet

I still can't believe that the president's daughter sat in the president's seat at a G20 summit. Americans this is not normal! — Michael McFaul (@McFaul) July 8, 2017

Opp til hver enkelt delegasjon

Angela Merkel derimor, forsvarer hendelsen. Til pressen forklarte hun at hver delegasjon selv bestemmer hvem som skal sitte ved bordet når presidenten ikke er der, og at Ivankas handling var helt akseptabel gitt hennes stilling i Det hvite hus.

– Ivanka Trump tilhører den amerikanske delegasjonen, så dette er på linje med hva andre delegasjoner gjør. Og det er kjent at hun arbeider med konkrete saker i Det hvite hus, sier Merkel, ifølge AP.

Trump er blitt beskyldt for nepotisme ved at han i strid med amerikansk lov har utnevnt både datteren og hennes mann, Jared Kushner til nære rådgivere, med egne kontorer i Det hvite hus. Han forsvarer seg med å vise til at de jobber uten lønn.

– Hadde vært enklere hvis hun ikke var min datter

Ivanka Trump hadde en fremtredende rolle under hele G20-konferansen. Torsdag var hun og Kushner til stede under farens møte med Merkel. Lørdag deltok hun på et arrangement hvor Verdensbanken lanserte et program som skal promotere kvinnelige entreprenører i utviklingsland.

Både Ivanka og Merkel var bidragsytere i initiativet. På arrangementet snakket Donald Trump om datteren og uttalte at han var svært stolt av henne.

– Om hun ikke hadde vært min datter, hadde ting vært mye enklere for henne. Det er muligens det eneste dårlige hun har ved seg, hvis du vil vite sannheten, sa Trump, ifølge The Guardian.

Forstår ikke kritikken

I Trump-leiren stilte man seg uforstående til kritikken, skriver CNN. Det ble påpekt at medlemmer av andre statsoverhoders følge også satte seg rundt hovedbordet når statslederen måtte forlate rommet for en kort periode.

Det ble videre hevdet at Ivanka Trump jobber med saker som var aktuelle på møtet, da spesielt i forbindelse med initiativet for kvinnelige entreprenører.