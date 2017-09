Trump har møtt storm og potensiell atomkrig. Det har gitt presidenten gode skussmål.

President Donald Trump har hatt to gode uker etter månedsvis med politisk turbulens og internt bråk i administrasjonen.

August begynte med at presidenten truet Nord-Korea med «ild og raseri». Det fortsatte med den bitre konflikten rundt opptøyene i Charlottesville, som førte til at flere medlemmer av administrasjonen vurderte å slutte. Deretter kom avskjedigelsen av Trumps sjefstrateg Steve Bannon, og benådningen av den svært omstridte sheriffen Joe Arpaio.

Men de siste ukene har presidenten møtt flere store utfordringer med kompromissløsninger, engasjement og en merkbart mer moderat tvitring. Nå diskuterer amerikanske medier om vi ser en ny strategi fra presidenten, innflytelsen til hans nye stabssjef John Kelly eller bare en midlertidig kursendring.

Dette har vært de viktigste sakene i Trumps to gode uker:

Jim Cole, AP / NTB REUTERS

1. Populariteten økte etter orkanen

Donald Trump hadde tydeligvis studert tidligere president George W. Bushs tabber i forbindelse med stormen Katrina i 2005. Bush fortsatte ferien sin i mange dager mens hundrevis druknet i flommen. Da presidenten til slutt kom tilbake, kjørte han helikopter over flomområdene, og skrøt av FEMA-sjefen som hadde ledet det elendige katastrofearbeidet.

Trump var på sin side raskt på ballen med Harvey, deltok i planleggingen av det forebyggende arbeidet, kommuniserte effektivt gjennom Twitter og var på bakken i Texas i løpet av få dager.

– Vi skal gjøre dette bedre enn det noen gang har vært gjort, sa presidenten.

Han engasjerte seg i Harvey på mer nysgjerrig og detaljert måte enn han har gjort i noen annen sak i sin presidentperiode, ifølge rådgivere som har snakket med The New York Times.

Nødetatene, de frivillige og innbyggerne i Houston skal ha det meste av æren for at Harvey tok relativt få menneskeliv med tanke på hvor massiv naturkatastrofen var.

Men presidenten har også fått ros fra mange hold for å ha bestått sin første store praktiske utfordring som landets leder, og populariteten hans steg tre prosentpoeng på meningsmålingene, ifølge Politico.

KEVIN LAMARQUE, REUTERS

2. En politisk hestehandel med demokratene

Trump lovet å få en stor redningspakke til Texas gjennom Kongressen allerede to døgn etter at Harvey traff land. Med Irma på vei og en tredjedel av Houston under vann, var den amerikanske nødetaten FEMA i ferd med å gå tom for midler. Det såkalte gjeldstaket måtte heves for å få finansiert ytterligere nødhjelp.

Da hans republikanske partifeller nølte i forhandlinger, svitsjet Trump resolutt over til Demokratene og inngikk en avtale med dem.

Dette sjokkerte mange av presidentens partifeller og gjorde konservative budsjett-puritanere rasende. For en betydelig del av Trumps kjernevelgere, som er partipolitisk uavhengige, kan det imidlertid ha styrket troen på at presidenten er handlekraftig og uavhengig av partieliten i Washington. En av Trumps fremste kritikere, senator John McCain, kom med forsiktig ros av presidenten i etterkant.

– Han valgte ikke demokratenes side. Han fikk bare på plass en avtale, sa McCain.

Den neste dagen var Trump så begeistret over avtalen at han ringte til begge demokratenes ledere i Kongressen, Nancy Pelosi og Chuck Schumer, for å skryte over den gode pressedekningen de hadde fått, ifølge The New York Times. Presidenten signaliserte også at det kunne være starten på bedre tverrpolitisk samarbeid i Washington.

Men demokratene er skeptisk. Trump kalte Schumer for «en klovn» tidligere i vår.

– Hver dag er en ny dag her i Washington, sa Nancy Pelosi tørt i en kommentar.

KEVIN LAMARQUE, REUTERS

3. Enda et museskritt mot Nord-Korea

Den aller største utfordringen på internasjonalt plan har vært Nord-Koreas aggresjon, inkludert oppskytingen av et missil over Japan.

Mandag kveld vedtok sikkerhetsrådet i FN enstemmig å skjerpe sanksjonene mot Nord-Korea ytterligere. USA hadde bedt om enda strengere tiltak, men godtok en kompromissløsning. Trumps FN-ambassadør Nikki Haley forhandlet frem et alternativ som Kina og Russland kunne godta. Det omfatter blant annet et forbud mot naturgasseksport og et tak på oljeeksport til Nord-Korea.

Haley, Trumps utenriksminister Rex Tillerson og resten av presidentens nasjonale utenriks- og sikkerhetsteam har jobbet hardt med å finne en løsning på Nord-Korea-krisen. Tillerson var nylig i Storbritannia for å diskutere Nord-Korea med britene, og har arbeidet stille i kulissene med Kina og Russland for å finne diplomatiske løsninger, ifølge The Washington Post.

På pressekonferansen mandag kveld sa Haley at Trumps forhold til den kinesiske presidenten Xi Jinping var en viktig faktor for å få i havn avtalen i sikkerhetsrådet. Ukene fremover vil vise om det er nok til å holde atommakten i ørene.