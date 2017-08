Politiet løste opp folkemassene etter demonstrasjon i Boston

Over 500 politifolk i uniform og i sivil ble kalt inn for å holde konservative aktivister og motdemonstranter fra hverandre i Boston. I kjølvannet av demonstrasjonene i Charlottesville i delstaten Virginia for en uke siden, var det fryktet deltakelse fra radikale grupper og voldelige sammenstøt.

Ifølge CNN er minst åtte personer pågrepet, på en dag som omtales som stort sett fredelig.

President Trump har vært i hardt vær etter uttalelsene sine etter demonstrasjonene i Charlottesville. Da Obama reagerte, ble det til tidenes mest likte tweet.

Avsluttet demonstrasjonen tidlig

De konservative står bak demonstrasjonen som startet klokken 18 norsk tid. Arrangørene av demonstrasjonen har tatt avstand fra nynazister, hvit makt-tilhengere og andre som tok del i volden i Charlottesville 12. august, der en kvinne ble drept. Libertarianere, konservative, tradisjonalister, Trump-tilhengere og «enhver annen som nyter ytringsfriheten sin» ble oppfordret til å delta.

En times tid etter at demonstrasjonen hadde startet ble mange av de konservative aktivistene eskortert bort i politibiler, mens motdemonstranter knuffet mot politiet.

Michael Dwyer / AP / NTB scanpix

15.000 motdemonstranter

Politiet anslår at så mange som 15.000 venstreorienterte motdemonstranter marsjerte gjennom byens sentrum samtidig som de konservative avholdt sin ytringsfrihetsdemonstrasjon.

Blant motdemonstrantene var tilhengere av Black Lives Matter-bevegelsen og andre antirasistiske og antisemittiske grupper. De viftet med plakater med slagord som «Ingen Trump, ingen KKK, intet rasistisk USA» og sang «hei, hei, hå, hå, hvit makt må gå», skriver CNN.

Michael Dwyer / AP / NTB scanpix

Jaget Trump-tilhenger

Det er ikke meldt om noen betydelige sammenstøt mellom gruppene, slik som i Charlottesville, men to hendelser rapporteres som «aggressive».

Den første var TV-klipp som viste en mann iført et Trump-banner og caps som ble jaget nedover gaten av motdemonstranter som ropte og bannet etter ham. Andre motdemonstranter blandet seg inn og hjalp mannen over et gjerde.

Deretter fikk en eldre kvinne frarevet seg det amerikanske flagget hun bar på av motdemonstranter. Kvinnen snublet og falt som følge av konfrontasjonen.

Både Bostons ordfører, Marty Walsh fra Det demokratiske partiet, og guvernør Charlie Baker fra Det republikanske partiet, har advart at ekstremistisk vold ikke tolereres i byen som betegnes som «den amerikanske frihetens krybbe.»

Lignende arrangementer er planlagt rundt omkring i USA, blant annet i Atlanta, Dallas og New Orleans.