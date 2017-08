Bilterror i Barcelona og Cambrils kan ha vært «plan C»

Onsdag denne uken gikk en større eksplosjon av i et hus i byen Alcanar, om lag 20 mil sørvest for Barcelona.

Det brannmannskap først trodde var en tilfeldig eksplosjon, kan i realiteten ha vært smellet av et planlagt terrorangrep som bokstavelig talt slo sprekker.

Skulle leie trailer

Fredag ettermiddag rapporterte flere medier at huset i Alcanar skal ha blitt brukt som terroristenes base og planleggingssted.

The Guardian skriver at etterforskere mener at gjerningspersonenes opprinnelige plan var å leie en stor lastebil, plassere en gassflaskebombe inni og detonere den i et travelt område.

Men «plan A» slo sprekker, da de ikke skal ha klart å få leid en trailer, ifølge avisen. «Plan B» skal ha vært å benytte varebiler til bomben. Men da eksplosjonen i huset i Alcanar skjedde onsdag - trolig utilsiktet - var bombematerialet borte.

Minst én person ble drept i den kraftige eksplosjonen mens flere andre ble skadet. I opprydningsarbeidet fant politiet et 20-talls gassflasker på åstedet.

– Eksplosjon satte en stopper for planer

– De planla ett eller flere angrep Barcelona. Eksplosjonen i Alcanar satte en stopper for dette, ettersom de da ikke lenger hadde det de trengte til å gjennomføre angrep av en enda større skala, sier Josep Lluis Trapero i politiet i Catalonia.

Terroristene sto da igjen med to leide varebiler, som ble brukt til å meie ned tilfeldige personer, drepe 13 og såre over 100 i turistgaten La Rambla i Barcelona torsdag ettermiddag. Åtte timer senere ble angrepet forsøkt kopiert i byen Cambrils. Én person døde og seks ble skadet her.

Senere blir det bekreftet at fem antatte gjerninspersoner ble skutt og drept av politiet i denne hendelsen.

17-åring bekreftet død

En 17-åring mistenkt for å være sjåfør og hovedmann under Barcelona-angrepet, ble fredag kveld bekreftet å være blant angriperne politiet drepte i Cambrils.

I tillegg til 17-åringen, ble en 18-åring og en 22-åring identifisert, melder NTB. Alle tre er marokkanere. I tillegg leter politiet etter en 24 år gammel mistenkt mann.

Politiet er imidlertid ennå ikke sikre på at 17-åringen faktisk var den som kjørte varebilen nedover La Rambla.

– Det er mulig, men det er mindre sikkert enn det var for noen timer siden, sier Trapero i politiet, ifølge en artikkel i El Pais lørdag morgen.

Det er uvisst hva som gjør politiet mindre sikre np.

Totalt mistenker politiet at tolv personer var involvert i angrepene. Fem av dem ble drept i Cambrils, mens fire er pågrepet, melder NTB. Politiet har identifisert ytterligere tre mistenkte, som foreløpig ikke er pågrepet, opplyser Trapero til medier.

Politiet utelukker ikke at hovedmannen bak bilterroren er én av de sistnevnte.

Han kan dermed være på frifot.