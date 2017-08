Minst 30 mennesker drept i opptøyer i India etter at guru ble dømt for voldtekt

Protestene sprer seg etter at Gurmeet Ram Rahim Singh – en sektleder nord i India som hevder han har 60 millioner tilhengere på verdensbasis – ble dømt for to voldtekter.

Ifølge indiske medier skal minst 25 mennesker i delstatene Punjab og Haryana ha mistet livet.

Singh ble av en lokal domstol funnet skyldig i voldtekt av to kvinner i Dera Sacha Sauda-sektens hovedkvarter i 2002. Han er satt i varetekt, og straffeutmålingen er ventet mandag.

Opptil 200 000 av hans tilhengerne skal ha reist til byen Panchkula nær Chandigarh i forkant av domsavsigelsen.

CATHAL MCNAUGHTON / REUTERS

Tåregass og vannkanoner

Protestene kom raskt ut av kontroll. To jernbanestasjoner skal ha fått store ødeleggelser, mange biler er stukket i brann og politiet bruker tåregass og vannkanoner for å gjenopprette ro og orden, skriver BBC.

Portforbud er innført, både i Panchkula og i andre deler av den indiske delstaten Punjab. Protestene har også spredt seg til hovedstaden Delhi, der to jernbanevogner er satt i brann.

Tsering Topgyal / AP / NTB scanpix

En guru og rocker

50 år gamle Singh har ledet sin sekt siden han var 23 år gammel. Den halvreligiøse, 69 år gamle sekten presenterer seg selv som en «veldedig ånds- og velferdsorganisasjon». Hovedkvarteret i Haryana omfatter et hotell, en kino, et cricketstadion og flere skoler.

Singh har opptrådt på rockekonserter og i en rekke filmer, fått gurustatus blant sine tilhengere – men er også blitt anklaget for krenkende utfall mot sikher og hinduledere.

CATHAL MCNAUGHTON / REUTER

Voldtektsanklagen mot Singh ble første gang kjent gjennom et anonymt brev sendt til Indias statsminister i 2002. En journalist som undersøkte saken, ble funnet drept samme år. Singh er blitt beskyldt for å ha medvirket til drapet på journalisten, men har blankt avvist alle anklager.

Statsminister Narendra Modi fordømte på Twitter opptøyene, manet til ro og lovet all nødvendig støtte til å gjenopprette ro og orden.

