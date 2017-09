Kreml har startet jakten på en verdig kvinne for Putin

– En kvinne kan bli hans sparringpartner i presidentvalget, sier flere kilder i Kreml til avisen Vedomosti.

Putins maktstilling er så ubestridt at Kreml håper at en kvinnelig motkandidat kan gi valget i mars 2018 ørlite spenning.

– De trenger å bygge i et minimum av drama, sier den politiske kommentatoren Konstantin Kalatsjev til avisen.

Alexander Zemlianichenko / TT / NTB scanpix

– Dette er idealkvinnen for Putin

Fem til syv kvinner skal ha vært vurdert som motkandidat. Favoritten til Kreml-strategene er en kvinne utenfor politikken og Putins eget parti.

– Idealet er en ung og moderne kvinne som Ksenia Sobtsjak: Smart, intelligent og interessant, hevder anonyme Kreml-kilder til Vedomosti.

Sobtsjak er uavhengig journalist, Putin-kritiker og datter av St. Petersburg-ordføreren Anatolij Sobtsjak, mannen som på 90-tallet rekrutterte Putin fra KGB til lokalpolitikken i St. Petersburg.

TT / NTB scanpix

– Russisk politikk er kjedelig og avskyelig, svarte Sobtsjak skarpt på Instagram, og pekte på at hverken Kreml eller russiske medier har brydd seg om å spørre henne.

– Jeg er et uavhengig menneske og har overhodet ingen planer om å gå inn i politikken, skrev Sobtsjak.

Bare 10 prosent av russiske politikere er kvinner, og i Putins øverste krets er det nesten bare menn.

Samtidig er Putin mer populær blant russiske kvinner enn menn.

Alexei Druzhinin / AP / NTB scanpix

– Hva kommer etter Putin?

De fleste observatører forventer at Putin om kort tid annonserer at han stiller til en ny seksårsperiode som president.

«Kvinneutspillet» og andre påfunn fra Kreml rokker ikke det faktum at presidentvalget i Russland anses som altfor viktig til å overlates til russiske velgere.

Spørsmål er hvem han velger som sin etterfølger.

– Hva kommer etter Putin, spør en Russlands største aviser Moskovskij Komsomolets.

Også Kreml-lojale Izvestia mener etterfølgerstriden spisser seg til.

– Utfallet vil få store følger på kort sikt, skriver Izvestia.

Årsaken er at det vil avgjøre hvilken retning Russland vil gå de neste årene.

Alexei Druzhinin, SPUTNIK / REUTERS

Medvedev gjorde comeback i sommer

Den anerkjente russiske tenketanken Petersburg Politikk har ved hjelp av flere eksperter pekt ut hvem som ligger best an til å etterfølge Putin:

Russlands statsminister Dmitrij Medvedev har brukt sommeren til å komme tilbake i favorittsjiktet, noe mange trodde var usannsynlig etter en beksvart vinter.

Etter at korrupsjonsjegeren Aleksej Navalnyj avslørte de eventyrlige palassene, vingårdene og yachtene som Medvedev bruker, opplevd statsministeren tidenes raskeste fall på russiske meningsmålinger og forsvant nesten helt fra offentligheten.

I sommer har dette snudd, ifølge tenketanken fra St. Petersburg. Siden midten av juni til august har Putin tatt Medvedev med på 13 offentlige opptredener, blant annet til Krim.

Medvedev har også kommet med flere medieutspill rettet mot det russiske folkedypet, som å innføre høyere minstelønn og fryse pensjonsalderen på 55 år for kvinner og 60 år for menn.

Alexei Druzhinin / AP / NTB scanpix

Festpolitikeren Sergej Sobjanin

Russere flest har de siste årene blitt godt kjent med det smilende fjeset til Sergej Sobjanin, som vant det svært tvilsomme ordførervalget i Moskva i 2011.

Moskvas ordfører dukker opp nesten daglig på TV-skjermene for å åpne nye offentlige prestisjeprosjekter eller holde tale på en av de storslåtte prazdnik’ene (fester og feiringer) som preger Russlands hovedstad året rundt.

SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Før sommeren var Sobjanin i hardt vær på grunn av Putins gigantiske renovasjonsplaner som innebar å rive 8000 høyblokker i Moskva.

Nå har han moderert planene var villig til, slik at misnøyen er redusert.

Både Sobjanin og Medvedev tilhører den mer «næringslivsvennlige» kretsen rundt Putin.

Mikhail Klimentyev / TT / NTB scanpix

Livvakten Aleksej Djumin

Putins gamle livvakt har det siste året styrket sin posisjon etter at presidenten i fjor utpekte ham til guvernør i Tula.

Guvernøren får en medieomtale og oppmerksomhet fra Putin som ingen andre guvernører kan regne med.

Bramaby

Den russiske presidenten stoler 100 prosent på Djumin og kan være sikker på at hans gamle livvakt vil beskytte ham ved et maktskifte.

SPUTNIK / REUTERS

Forsvarsminister Sergej Sjojgu

Bortsett fra Putin er det ingen russisk politiker som har et større PR-apparat enn forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Det militære PR-apparatet brukes kontinuerlig til å fremme bildet av Sjojgu som en sterk og effektiv leder.

Alexei Nikolsky, SPUTNIK / REUTERS

Da Putin dro på fiske- og jakttur i Sibir i sommer, hadde han med Sjojgu som fiskekamerat. Krigen i Syria og annekteringen av Krim har økt anseelsen til Sjojgu.

Evgeny Feldman / TT / NTB scanpix

Navalnyj levnes ingen sjanse

Opposisjonspolitikeren og den selverklærte presidentkandidaten Aleksej Navalnyj kommer helt nede på 18. plass den russiske kåringen.

Etter et brutalt overfall, medisinsk operasjon, to fengselsopphold og en lengre ferie i sommer, har Navalnyj vært mindre synlig.

Han svertes systematisk i de største russiske TV-kanalene, og får uansett neppe lov til å stille til valget.

Navalnyj har imidlertid brukt tiden godt til å bygge en politisk organisasjonsapparat utenfor Moskva.

SPUTNIK / REUTERS

Er stabilitet fortsatt det viktigste for russere?

– Russere er nå mer opptatt av forandring enn stabilitet, noe som i mange år har vært deres viktigste ønske, konkluderer sjefen for det Kreml-lojale målingsinstituttet VTsIOM Valerij Fjodorov ifølge Ria Novosti.

– Putins tid går mot slutten. Det er et udiskutabelt faktum helt uavhengig av hvor lenge han blir sittende, hevdet den kjente russiske sosiologen Sergej Belanovskij på Facebook tidligere i august.

– Kampen har allerede startet, mente Belanovskij, og advarte mot at et maktskifte kan utløse alvorlige konflikter på alle nivåer i Russland mellom elitegrupper, oligarker, befolkningsgrupper og ulike regioner.

Alexei Druzhinin / AP / NTB scanpix

Avisen Moskovskij Komsomolets viser til at både Putin-vennlige og systemkritiske kommentatorer frykter at «uten Putin vil alt kollapse».

– Det er ikke noe kompliment for en leder at han ikke klarer å bygge et styringssystem som fungerer uten ham selv, skriver kommentator Mikhail Zubov i Mk.ru.