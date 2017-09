Kraftigste jordskjelv i Mexico på over hundre år

Mexicos president Enrique Peña Nieto sier at jordskjelvet er det kraftigste på over hundre år og oppgir en styrke på 8,2.

– Tsunami-risikoen på Chiapas-kysten er ingen stor trussel. Det er ikke veldig stort. Det er ingen stor bekymring, sier presidenten ifølge Reuters.

Jordskjelvet traff utenfor kysten sør i Mexico klokken 22.49 lokal tid og er offisielt målt til 8,1, ifølge US Geological Survey (USGS). Minst fem personer er omkommet. Det kraftige skjelvet utløste mindre tsunamibølger, men det har foreløpig ikke blitt meldt om store ødeleggelser som følge av dette.

Minst fem døde

To barn har omkommet i staten Tabasco. Et av barna omkom da en vegg kollapset, og et annet spedbarn omkom da strømmen gikk på sykehuset og pustemaskinen stoppet, sier guvernør i Tabasco, Arturo Nunez til AP.

I staten Chiapas sør i Mexico er tre personer omkommet, ifølge guvernør Manuel Velasquez.

– Huset beveget seg som tyggegummi, og lysene og internett ble borte en liten stund, forteller Rodrigo Soberanes, som bor nær byen San Cristobal de las Casas i Chiapas, til nyhetsbyrået AP.

Kjentes i Mexico by

Episentret for jordskjelvet var 87 kilometer sørvest for byen Pijijiapan i det sørlige Mexico. Det hadde en dybde på 69,7 kilometer, ifølge US Geological Service (USGS).

Skjelvet kjentes så langt unna som i hovedstaden Mexico by, rundt 1000 kilometer unna episentret. Der rømte folk av bygningene de var i. På flyplassen i metropolen ble vinduer knust, og strømmen gikk i flere nabolag. Noen bygninger sør i landet fikk også betydelige skader.

Det ble først sendt ut tsunamivarsler i en rekke land i Mellom-Amerika og Stillehavet.

Fredag morgen var det kun varslet om en tsunamibølge på rundt én meter over tidevannsnivå utenfor kystbyen Salina Cruz, ifølge det amerikanske tsunamisenteret Pacific Tsunami Warning Centre (PTWC).

62 etterskjelv så langt

Skjelvet rammet klokken 22.49 lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvobservatoriet. Det tilsvarer klokken 23.49 i Mexico by og 06.49 norsk tid.

Kort tid etter det første skjelvet ble det registrert et nytt skjelv med en styrke på 5,7 utenfor byen Paredon, lenger nordøst i Mexico, ifølge NTB. Også flere andre steder skal det ha vært etterskjelv på mer enn 5 i styrke, melder Reuters.

Mexicos president oppgir at det har vært 62 etterskjelv og at det fortsatt ventes at nye kraftige skjelv kan komme, ifølge AP.

Mexicanske myndigheter sier at jordskjelvet er kraftigere enn et jordskjelv som rammet landet i 1985.

Da mistet 5000 mennesker livet og en rekke bygninger kollapset i skjelvet.

Tydelige utslag i Norge

Bjørn-Richard Monsen, som er regionleder for Latin-Amerika og Karibia i Redd Barna, var selv i Mexicos hovedstad da skjelvet rammet natt til fredag norsk tid.

– Jeg var på et hotell i sentrum. Det var store rystelser i selve bygget, forteller han til NTB.

Redd Barna har flere kontorer i Mexico, blant annet i Chiapas, som er hardest rammet av skjelvet.

– I Chiapas melder de at det så langt ikke er store skader, i forhold til størrelsen på jordskjelvet. Men det betyr jo ikke at det ikke er skader. Det er foreløpig kommet veldig lite informasjon fra myndighetene, sier Monsen.

Seismolog Tormod Kværna ved det norske seismiske observatoriet NORSAR betegner jordskjelvet som «meget kraftig».

– Ifølge de siste beregningene hadde skjelvet en styrke på 8,0-8,1. Vi ser det også på våre seismiske måleinstrumenter i Norge at det er store utslag, sier han til NTB.

Norges ambassade i Mexico by jobber med å finne ut om nordmenn er rammet av jordskjelvet, men det er for tidlig å si ennå, opplyser Utenriksdepartementet til Aftenposten.